Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Фактов, подтверждающих обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Sputnik и RT, нет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».
Фактов, подтверждающих обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Sputnik и RT, нет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».
«Я думаю, что здесь, в этих оценках, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других стран, в том числе в Европе», — сказал Лавров. Он добавил, что «из этой инерции» наши западные партнеры «никак не могут выбраться».
Предвыборная команда Макрона 27 апреля отказала RT и Sputnik в аккредитации.
В ходе совместной
Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян ответила на заявление Макрона. Она сообщила, что «пользуясь логикой Макрона», из России нужно выдворить вообще «все западные СМИ». «Все западные СМИ абсолютно всегда против Путина, и абсолютно всегда агитируют за российскую оппозицию, тем самым, безусловно, пытаясь вмешиваться в наши выборы. Она подчеркнула, что «мы не были против Макрона, мы были не за Макрона».