В УМВД назначили нового замглаву и руководителей районных отделов

Должность заместителя начальника занял полковник полиции Андрей Сицский. Его назначили на должность 17 мая. С декабря 2009 года по май 2017 года он руководил управлением МВД по Волгограду.

Врио начальника межмуниципального отдела «Багратионовский» стал подполковник полиции Анатолий Семашко, врио начальника отделения по Светловскому городскому округу — майор полиции Игорь Козак, врио начальника отделения «Гвардейский» — подполковник полиции Артем Журавлев, врио начальника отдела по Гурьевскому району — майор полиции Максим Корнейчук, а врио заместителя начальника отдела по Зеленоградскому району — подполковник полиции Виталий Гутник.

18 апреля 2017 года в Калининградской области освободили от занимаемых должностей начальников двух межмуниципальных отделов внутренних дел МВД России. Речь шла о подполковнике полиции Андрее Ясько, который возглавлял отдел по Зеленоградскому району и врио начальника ОМВД «Гвардейский» Андрей Андрющенко, которого отстранили от занимаемой должности.