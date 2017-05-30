Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "Отрезвляющий" итог визита Меркель в Россию
Как избавиться от боли в спине: советы
НАТО обратилась к России с призывом об Абхазии и Южной Осетии
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Как будут изымать единственное жилье должников?
Украинский радикал: Мы осложним работу предприятий России
СМИ: Ту-160 залпом может снести 10 штатов США
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
15:33 (мск), источник: Клопс.ru

В УМВД назначили нового замглаву и руководителей районных отделов

В УМВД по Калининградской области назначили нового заместителя главы ведомства и руководителей территориальных органов на районном уровне. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Должность заместителя начальника занял полковник полиции Андрей Сицский. Его назначили на должность 17 мая. С декабря 2009 года по май 2017 года он руководил управлением МВД по Волгограду.

Врио начальника межмуниципального отдела «Багратионовский» стал подполковник полиции Анатолий Семашко, врио начальника отделения по Светловскому городскому округу — майор полиции Игорь Козак, врио начальника отделения «Гвардейский» — подполковник полиции Артем Журавлев, врио начальника отдела по Гурьевскому району — майор полиции Максим Корнейчук, а врио заместителя начальника отдела по Зеленоградскому району — подполковник полиции Виталий Гутник.

18 апреля 2017 года в Калининградской области освободили от занимаемых должностей начальников двух межмуниципальных отделов внутренних дел МВД России. Речь шла о подполковнике полиции Андрее Ясько, который возглавлял отдел по Зеленоградскому району и врио начальника ОМВД «Гвардейский» Андрей Андрющенко, которого отстранили от занимаемой должности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Калининграде полиция задержала организованную группу квартирных воров (видео)
"Небезопасно": в мэрии прокомментировали попытки попасть на Остров в обход дорожных ограждений
В Калининграде полиция задержала организованную группу квартирных воров (видео)
Кремль отказался оценивать работу МЧС во время урагана в Москве
Нидерланды одобрили ассоциацию ЕС и Украины
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Круизный теплоход «Очарованный странник» сел на мель
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки? С какими неисправностями столкнулись покупатели новых моделей? «Авто Mail.Ru» изучил проблемы, на которые жалуются владельцы Lada Vesta, Hyundai Creta и других новинок-бестселлеров
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь