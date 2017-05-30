Чудновец заявила о намерении участвовать в выборах свердловского губернатора

«Я не успела еще разобраться, как работает на практике конституционное право избираться. Моя глобальная цель — изменить мир и Свердловскую область к лучшему», — приводит РБК слова Чудновец.
При этом она отметила, что как обычный человек мало чем может помочь людям, которые «сидят без вины». Как заявила Чудновец агентству, ее выдвижение поддержит президент: «Не зря же он меня выпустил из тюрьмы. Я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул».
Напоминаем, о намерении участвовать в выборах губернатора Свердловской области от партии «Яблоко» ранее заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Кандидатами губернаторских праймериз от «Единой России» стали временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Куйвашев и секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий. Кроме того, о намерении побороться за губернаторское кресло заявил депутат екатеринбургской гордумы Константин Киселев.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», 33-летняя воспитательница Евгения Чудновец попала под уголовную статью о распространении детского порно, когда сделала «репост» видеозаписи в соцсети. Ролик, к которому женщина пыталась привлечь внимание, демонстрировал, как воспитатели детского лагеря в Зауралье снимают обнаженного ребенка. За репост девушка получила шесть месяцев тюрьмы. Однако благодаря вмешательству заместителя генерального прокурора Леонида Коржинека с женщины сняли все обвинения и 6 марта Евгения Чудновец, была освобождена из-под стражи из женской колонии Нижнего Тагила.