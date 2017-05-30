Чудновец заявила о намерении участвовать в выборах свердловского губернатора

«Я не успела еще разобраться, как работает на практике конституционное право избираться. Моя глобальная цель — изменить мир и Свердловскую область к лучшему», — приводит РБК слова Чудновец.

При этом она отметила, что как обычный человек мало чем может помочь людям, которые «сидят без вины». Как заявила Чудновец агентству, ее выдвижение поддержит президент: «Не зря же он меня выпустил из тюрьмы. Я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул».

Напоминаем, о намерении участвовать в выборах губернатора Свердловской области от партии «Яблоко» ранее заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Кандидатами губернаторских праймериз от «Единой России» стали временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Куйвашев и секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий. Кроме того, о намерении побороться за губернаторское кресло заявил депутат екатеринбургской гордумы Константин Киселев.