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14:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти рассмотрят вопрос о расширении воронежского парка «Алые паруса»

Губернатор предложил обустроить на 1,7 га площадку для пляжного волейбола.

Власти рассмотрят рассмотрят вопрос о передаче участка между парком «Алые паруса» и Воронежским водохранилищем в муниципальную собственность. Мэр города Александр Гусев попросил об этом главу региона Алексея Гордеева в ходе еженедельного совещания в понедельник, 29 мая. Раньше участок предназначался для пляжного спорта, но не использовался по назначению.

Алексей Гордеев поручил подчиненным рассмотреть передачу участка. Губернатор отметил: главное — не то, кому принадлежит земля, а то, насколько она благоустроена.

— Давайте прикинем, как благоустроить участок. Это же пляжная зона, можно сделать площадку для пляжного волейбола, молодежь будет заниматься спортом. Близость парка — только плюс, — прокомментировал глава региона.

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