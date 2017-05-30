Косинец назначен помощником президента Беларуси

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Косинца помощником президента, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Там пояснили, что такой указ подписал белорусский лидер.

Медик, ректор, вице-премьер и глава Администрации

Александр Николаевич Косинец родился 27 мая 1959 года в деревне Росский Селец Оршанского района Витебской области.

По образованию Косинец медик — в 1982 году он закончил Витебский государственный медицинский институт, работал клиническим ординатором, занимался хирургией, в 1993 году защитил докторскую диссертацию и в 1997 году возглавил свою альма-матер.

В должности ректора Витебского медуниверситета Косинец проработал до 2005 года, после чего в течение трех лет — до ноября 2008 года — проработал в должности вице-премьера Беларуси.

В конце ноября 2008 года был назначен председателем Витебского облисполкома и проработал на этом посту до конца декабря 2014 года.

С 27 декабря 2014 года до 5 декабря 2016 года являлся главой Администрации президента Беларуси.