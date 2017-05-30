Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Маккейн назвал главную угрозу мировой безопасности
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Внешность сына Умы Турман поразила гостей фестиваля в Каннах
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Как будут изымать единственное жилье должников?
СМИ: спецназ РФ показал Киеву, что ждет захватчиков вышек в Крыму
Эксперт объяснил отказ ЕС от газопровода России
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14Последствия урагана в Москве
8«Суперлюди» Японии
20Крепостные стены XXI века
14:07 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов пообещал не допустить незаконной застройки Тихой Бухты в Коктебеле

СУДАК, 30 мая — РИА Новости (Крым). Власти Крыма не допустят незаконной застройки Тихой бухты в Коктебеле (городской округ Феодосия). Об этом на выездном заседании Совета министров РК в Судаке заявил глава Республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА Новости

На днях у границ ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» в Коктебеле было остановлено строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Власти Феодосии заявили, что заказчик объекта проинформирован об ответственности, которую он понесет в случае возобновления работ.

«Глава администрации (Феодосии, Станислав Крысин — ред.) прямую задачу имеет воспрепятствовать и блокировать физически эту стройку (в Тихой бухте — ред.), если необходимость такая будет. На сегодняшний день все способы борьбы хороши. Но никакой застройки (Тихой бухты — ред.) мы не допустим», — заверил Аксенов.

Он также выразил уверенность, что власти решат проблему самостроев в Тихой бухте. «Уверен, коллеги, что мы с этими самостроями справимся. Я лично в этом не сомневаюсь. Усилия правоохранительных органов и совместно с исполнительными органами власти, и законодательными, Государственным Советом (Крыма — ред.), дадут свои плоды», — отметил Аксенов.

Читайте также
Власти: строительство в Тихой бухте остановлено, застройщик предупрежден о последствиях

Вместе с тем глава РК поблагодарил генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева за привлечение внимания к указанной проблеме в СМИ. «Спасибо Дмитрию Константиновичу Киселеву, он выпустил сюжет на центральном телевидении, это привлечет внимание наших коллег из федеральных министерств, чтобы окунулись в глубину проблемы», — сказал Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке.

Заказчиком строительства является ООО «Коктебельская сечь». В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой.

19 мая на объект выехал представители отдела муниципального контроля администрации Феодосии. По словам первого вице-мэра Матвея Соломатина, установлено, что подготовительные работы осуществляются на основании декларации о начале выполнения строительных работ. При этом все работы были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения.

В свою очередь руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Москву обрушился ураган
Число жертв урагана в московском регионе выросло до 16 человек
РФ обязали выплатить €38 тысяч из-за нарушений на выборах-2011
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Круизный теплоход «Очарованный странник» сел на мель
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки? С какими неисправностями столкнулись покупатели новых моделей? «Авто Mail.Ru» изучил проблемы, на которые жалуются владельцы Lada Vesta, Hyundai Creta и других новинок-бестселлеров
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Как правильно выбрать зелёные обои?
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь