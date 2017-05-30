Аксенов пообещал не допустить незаконной застройки Тихой Бухты в Коктебеле

На днях у границ ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» в Коктебеле было остановлено строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Власти Феодосии заявили, что заказчик объекта проинформирован об ответственности, которую он понесет в случае возобновления работ.
«Глава администрации (Феодосии, Станислав Крысин — ред.) прямую задачу имеет воспрепятствовать и блокировать физически эту стройку (в Тихой бухте — ред.), если необходимость такая будет. На сегодняшний день все способы борьбы хороши. Но никакой застройки (Тихой бухты — ред.) мы не допустим», — заверил Аксенов.
Он также выразил уверенность, что власти решат проблему самостроев в Тихой бухте. «Уверен, коллеги, что мы с этими самостроями справимся. Я лично в этом не сомневаюсь. Усилия правоохранительных органов и совместно с исполнительными органами власти, и законодательными, Государственным Советом (Крыма — ред.), дадут свои плоды», — отметил Аксенов.
Вместе с тем глава РК поблагодарил генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева за привлечение внимания к указанной проблеме в СМИ. «Спасибо Дмитрию Константиновичу Киселеву, он выпустил сюжет на центральном телевидении, это привлечет внимание наших коллег из федеральных министерств, чтобы окунулись в глубину проблемы», — сказал Аксенов.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке.
Заказчиком строительства является ООО «Коктебельская сечь». В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой.
19 мая на объект выехал представители отдела муниципального контроля администрации Феодосии. По словам первого вице-мэра Матвея Соломатина, установлено, что подготовительные работы осуществляются на основании декларации о начале выполнения строительных работ. При этом все работы были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения.
В свою очередь руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.