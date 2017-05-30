Аксенов пообещал не допустить незаконной застройки Тихой Бухты в Коктебеле

На днях у границ ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» в Коктебеле было остановлено строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Власти Феодосии заявили, что заказчик объекта проинформирован об ответственности, которую он понесет в случае возобновления работ.

«Глава администрации (Феодосии, Станислав Крысин — ред.) прямую задачу имеет воспрепятствовать и блокировать физически эту стройку (в Тихой бухте — ред.), если необходимость такая будет. На сегодняшний день все способы борьбы хороши. Но никакой застройки (Тихой бухты — ред.) мы не допустим», — заверил Аксенов.

Он также выразил уверенность, что власти решат проблему самостроев в Тихой бухте. «Уверен, коллеги, что мы с этими самостроями справимся. Я лично в этом не сомневаюсь. Усилия правоохранительных органов и совместно с исполнительными органами власти, и законодательными, Государственным Советом (Крыма — ред.), дадут свои плоды», — отметил Аксенов.