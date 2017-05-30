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15:30 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: вопрос продажи «Нового Света» не рассматривается

СУДАК, 30 май — РИА Новости (Крым). Власти Крыма рассматривают возможность дальнейшего развития завода шампанских вин «Новый Свет» в формате государственного унитарного предприятия.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов в ходе выездного заседания Совета министров РК в Судаке.

«Вопрос о продаже предприятия сейчас не рассматривается. Идет вопрос акционирования. После того, как будут сведены в единую таблицу все наши финансово-экономические показатели, мы четко будем для себя понимать перспективу, мы еще раз встретимся с дирекцией и коллективом и определим, каким путем будем двигаться в части развития и модернизации этого предприятия, возможно, в рамках ГУПа», — сказал глава РК.

Аксенов также заверил, что процесс приватизации «Нового Света» будет проводиться открыто и прозрачно, с привлечением коллектива предприятия и общественности.

«Сейчас используем максимально возможности развития ГУПа, смотрим, оцениваем. После этого проводим публичные слушания и потом примем совместно выработанное решение. В любом случае ни один член коллектива брошен не будет, какое бы решение ни было принято», — подчеркнул он.

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