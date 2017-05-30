Андрей Бочаров проинспектировал работы по благоустройству и развитию Николаевского района

Здесь по инициативе ТОС «Центральный» реализуется проект спортивной площадки под открытым небом. Общая сумма проектных расходов на нее — 975 тысяч рублей, 585 тысяч рублей выделил федеральный бюджет, 290 тысяч — областной, дополнительно привлечены частные инвестиции.

Благоустройство сегодня — одна из приоритетных тем, которые глава региона сделал, по сути программным направлением долгосрочной стратегии и развития всей области.

Спортивная площадка стала продолжением больших работ по комплексному развитию территории сельского поселения. В прошлом году проект благоустройства центральной части Солодушино стал победителем Волгоградского областного конкурса и получил грант в размере трех миллионов рублей. На эти средства в парковой зоне села замостили дорожки тротуарной плиткой, построили баскетбольную и волейбольную площадки, отремонтировали основание Братской могилы, установили ограждения, фонари и 16 парковых диванов и скамеек, привели в порядок летнюю сцену, провели обустройство площадки для влюблённых, озеленение территории парка, а также ремонт фасада сельского дома культуры. Все это на сегодняшний день уже реализовано. А вот как и с каким качеством — как раз и проинспектировал Андрей Бочаров.

— Мы приехали посмотреть, как сделаны первые шаги, — отметил губернатор в разговоре с местными жителями. — Мы впервые реализуем программу благоустройства центральных усадеб сельских поселений. 90 из них уже получили средства. Вы являетесь «пилотной» частью программы и нам нужна обратная связь, нужны сигналы от людей, чтобы через вас получить понимание, какова реальная ситуация. Это первый подобный опыт в регионе за многие десятилетия, и хотелось, чтобы он был успешным.

Следующим пунктом инспекции губернатора стало Ленинское сельское поселение Николаевского района. Летняя сцена, фонари, декоративное ограждение, детский игровой комплекс, 6 парковых диванов, озеленение территории устройство поливочного водопровода, установка систем видеонаблюдения, ремонт фасада и кровли сельского дома культуры — все это буквально преобразило центр Ленинского.

— Раньше у нас была просто площадь, а теперь все появилось. Гуляем здесь, — говорит местная жительница Анна Еременко.

— Здесь много сделали: дом культуры, площадку, сцену. Я работаю почтальоном. Езжу везде. Николаевский район самый благоустроенный, — уверенно заявляет Нина Тауинова.