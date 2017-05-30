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14:43 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров проинспектировал работы по благоустройству и развитию Николаевского района

Село Солодушино стало первым пунктом остановки в рабочей поездке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Николаевский район.

Здесь по инициативе ТОС «Центральный» реализуется проект спортивной площадки под открытым небом. Общая сумма проектных расходов на нее — 975 тысяч рублей, 585 тысяч рублей выделил федеральный бюджет, 290 тысяч — областной, дополнительно привлечены частные инвестиции.

Благоустройство сегодня — одна из приоритетных тем, которые глава региона сделал, по сути программным направлением долгосрочной стратегии и развития всей области.

Спортивная площадка стала продолжением больших работ по комплексному развитию территории сельского поселения. В прошлом году проект благоустройства центральной части Солодушино стал победителем Волгоградского областного конкурса и получил грант в размере трех миллионов рублей. На эти средства в парковой зоне села замостили дорожки тротуарной плиткой, построили баскетбольную и волейбольную площадки, отремонтировали основание Братской могилы, установили ограждения, фонари и 16 парковых диванов и скамеек, привели в порядок летнюю сцену, провели обустройство площадки для влюблённых, озеленение территории парка, а также ремонт фасада сельского дома культуры. Все это на сегодняшний день уже реализовано. А вот как и с каким качеством — как раз и проинспектировал Андрей Бочаров.

— Мы приехали посмотреть, как сделаны первые шаги, — отметил губернатор в разговоре с местными жителями. — Мы впервые реализуем программу благоустройства центральных усадеб сельских поселений. 90 из них уже получили средства. Вы являетесь «пилотной» частью программы и нам нужна обратная связь, нужны сигналы от людей, чтобы через вас получить понимание, какова реальная ситуация. Это первый подобный опыт в регионе за многие десятилетия, и хотелось, чтобы он был успешным.

Следующим пунктом инспекции губернатора стало Ленинское сельское поселение Николаевского района. Летняя сцена, фонари, декоративное ограждение, детский игровой комплекс, 6 парковых диванов, озеленение территории устройство поливочного водопровода, установка систем видеонаблюдения, ремонт фасада и кровли сельского дома культуры — все это буквально преобразило центр Ленинского.

— Раньше у нас была просто площадь, а теперь все появилось. Гуляем здесь, — говорит местная жительница Анна Еременко.

— Здесь много сделали: дом культуры, площадку, сцену. Я работаю почтальоном. Езжу везде. Николаевский район самый благоустроенный, — уверенно заявляет Нина Тауинова.

Благоустройство — это важно, но не менее актуальна сегодня и поддержка местного производителя. Поэтому, внимание к николаевскому сельскохозяйственному потребкооперативу «Колос», готовящемуся производить мясомолочную продукцию, было не случайно.

В 2015 году ССОПК «Колос» стал победителем конкурса на получение грантовой поддержки для развития материально-технической базы кооператива на сумму 44 млн рублей. Общая стоимость проекта — 77,3 млн рублей. Уже построено два цеха, закуплено оборудование по переработке молока, в стадии строительства находятся помещения для хранения и переработке овощей. Примерно через месяц, после прохождения всех необходимых процедур, кооператив приступит к выпуску продукции.

— Создание кооперативов дает возможность для серьезного развития АПК. Фермер в одиночку не сможет обеспечить потребителя качественной продукцией, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Также губернатор проинспектировал берегоукрепительные работы в Николаевске. Сроки завершения работ — декабрь этого года, но подрядчик идет с опережением и рассчитывает финишировать в сентябре. Губернатор поинтересовался, будет ли выполнено благоустройство территории. В ответ ему показали проект набережной и пообещали, что этот комплекс будет радовать местных жителей уже через три года.

— Мы получаем не только техническое сооружение, но и место притяжения людей, — констатировал Андрей Бочаров. — Здесь и бизнес разовьется. Не размывайте средства, а поддерживайте и развивайте территорию. Результат уже впечатляет. Мы одновременно выполняем задачу по защите домов оползневых процессов и создаем комфортную среду для жизни.

Следующим пунктом стал детский сад, на стройке которого в 2014 году Андрей Бочаров поручил в кратчайшие сроки завершить этот важный социальный объект. Сейчас это действующее красивое и комфортное для малышей здание, рассчитанное на 180 ребят. Благодаря его открытию в Николаевском районе была ликвидирована очередь в детсад среди детей от 3 до 7 лет.

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