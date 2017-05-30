Либерал Николае Хынку подал в отставку

Кроме него, вчера так же подали в отставку Корина Фусу и ее помощницы Кристина Боаге и Елена Черней, министр окружающей среды Валериу Мунтяну и его заместители Игорь Талмазан и Виктор Моргоч, генеральный директор Государственного агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI) Октавиан Апостол. А Георгий Брега решил взять отпуск на ближайшие 5 рабочих дней, начиная с 29 мая.

Actualitati.md напоминает, что на прошлой неделе, 26 мая, после задержания примара Кишинева Дорина Киртоакэ, Михай Гимпу объявил о выходе ЛП из Правительства, и о подаче в отставку всех либералов, занимающих руководящие посты.