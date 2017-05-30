ЛДПР выставит на выборы свердловского губернатора депутата Госдумы
Оппозиция не договорилась.
Оппозиция не договорилась.
«До 6 июня, когда Заксобрание объявит выборы, мы определимся с кандидатом и огласим его. Скорее всего, даже до конца этой недели будет понятна позиция всех трех партий (“Справедливая Россия”, ЛДПР, КПРФ) по этому вопросу», — пояснил «Уралинформбюро» депутат Госдумы РФ от ЛДПР Данил Шилков, добавив, что идея объявить единого оппозиционного кандидата не умерла окончательно.
Однако источники агентства, близкие к свердловским
Свои претензии на губернаторское кресло начали предъявлять и случайные в политике люди, в их числе художница из Екатеринбурга Лени Сморагдова. На своей странице в Facebook девушка успела посулить избирателям отапливаемые остановочные комплексы, а также помощь столице Урала в проведении «ЭКСПО-2025».
«Выборы в губернаторы все более и более превращаются в цирк, и я хочу в этом цирке участвовать. Для соблюдения всех формальностей ищу партию, которая могла бы меня выдвинуть на эту должность. Преодолевать “муниципальный фильтр” я намереваюсь самостоятельно, буду встречаться с депутатами и убеждать их в актуальности своей предвыборной программы», — пишет Сморагдова.
О намерении идти на выборы первыми заявили врио губернатора Евгений Куйвашев («Единая Россия»), мэр уральской столицы Евгений Ройзман («Яблоко») и депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев («Гражданская платформа»). Ожидается, что в скором времени свои кандидатуры обозначат депутат областного Заксобрания Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») и руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева.