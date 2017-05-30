Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "Отрезвляющий" итог визита Меркель в Россию
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Украинский радикал: Мы осложним работу предприятий России
СМИ: Ту-160 залпом может снести 10 штатов США
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
14:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

ЛДПР выставит на выборы свердловского губернатора депутата Госдумы

Оппозиция не договорилась.

Либерально-демократическая партия России определится со своим кандидатом в губернаторы Свердловской области в первой половине грядущей недели.

«До 6 июня, когда Заксобрание объявит выборы, мы определимся с кандидатом и огласим его. Скорее всего, даже до конца этой недели будет понятна позиция всех трех партий (“Справедливая Россия”, ЛДПР, КПРФ) по этому вопросу», — пояснил «Уралинформбюро» депутат Госдумы РФ от ЛДПР Данил Шилков, добавив, что идея объявить единого оппозиционного кандидата не умерла окончательно.

Однако источники агентства, близкие к свердловским либерал-демократам, уверены, что консолидации оппозиции ждать не стоит, и на эти выборы от ЛДПР с большой долей вероятности пойдет именно Шилков. К тому же 27 мая коммунисты на своем съезде уже согласовали кандидатуру управляющего директора ПАО «Плюс Банк» Алексея Парфенова.

Свои претензии на губернаторское кресло начали предъявлять и случайные в политике люди, в их числе художница из Екатеринбурга Лени Сморагдова. На своей странице в Facebook девушка успела посулить избирателям отапливаемые остановочные комплексы, а также помощь столице Урала в проведении «ЭКСПО-2025».

«Выборы в губернаторы все более и более превращаются в цирк, и я хочу в этом цирке участвовать. Для соблюдения всех формальностей ищу партию, которая могла бы меня выдвинуть на эту должность. Преодолевать “муниципальный фильтр” я намереваюсь самостоятельно, буду встречаться с депутатами и убеждать их в актуальности своей предвыборной программы», — пишет Сморагдова.

О намерении идти на выборы первыми заявили врио губернатора Евгений Куйвашев («Единая Россия»), мэр уральской столицы Евгений Ройзман («Яблоко») и депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев («Гражданская платформа»). Ожидается, что в скором времени свои кандидатуры обозначат депутат областного Заксобрания Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») и руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Газпром добыча Ямбург" оберегает экологию Арктики
Кремль отказался оценивать работу МЧС во время урагана в Москве
Нидерланды одобрили ассоциацию ЕС и Украины
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Круизный теплоход «Очарованный странник» сел на мель
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки? С какими неисправностями столкнулись покупатели новых моделей? «Авто Mail.Ru» изучил проблемы, на которые жалуются владельцы Lada Vesta, Hyundai Creta и других новинок-бестселлеров
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Как будут изымать единственное жилье должников?
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
Как правильно выбрать зелёные обои?
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь