Краевому министру культуры объявлен выговор из-за обрушения конструкции возле ДК Солдатова
По результатам внутренней проверки по факту ЧП, которое произошло в Перми 24 мая, были найдены многочисленные нарушения.
По результатам внутренней проверки по факту ЧП, которое произошло в Перми 24 мая, были найдены многочисленные нарушения.
В том числе, ненадлежащий контроль со стороны КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» и минкульта.
В ходе проверке обрушения по факту обрушения конструкции на людей возле ДК Солдатова выяснилось, что со стороны организаторов допущены нарушения. В частности, форма конструкций не соответствовала первоначально изображенным в приложении уведомления о проведении мероприятия, а именно в обеих конструкциях отсутствует одна из четырех секций в основании, что должно было обеспечить ее устойчивость.
Не приложен предусмотренный техническим заданием макет сцены, который представляется заказчиком. Учреждением в договоре не предусмотрена поэтапная приемка работ согласно условиям договора. Акт
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников настаивал на необходимости увольнения директора КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» Ольги Кузьминов, поскольку учреждение отвечало за проведение праздника.
Министру культуры Пермского края Галине Кокоулиной был объявлен выговор.
Напомним, несчастный случай произошел днем 24 мая во время репетиции к празднику Славянской письменности. В результате обрушения конструкции пострадали восемь детей от семи до 15-ти лет и двое взрослых. 14-летняя девочка получила тяжелые травмы.
Обвиняемый по данному делу — 30-летний предприниматель — был арестован на два месяца. По версии СУ СКР по краю, он дал указание подчиненным не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы.