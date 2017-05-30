Краевому министру культуры объявлен выговор из-за обрушения конструкции возле ДК Солдатова

В том числе, ненадлежащий контроль со стороны КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» и минкульта.

В ходе проверке обрушения по факту обрушения конструкции на людей возле ДК Солдатова выяснилось, что со стороны организаторов допущены нарушения. В частности, форма конструкций не соответствовала первоначально изображенным в приложении уведомления о проведении мероприятия, а именно в обеих конструкциях отсутствует одна из четырех секций в основании, что должно было обеспечить ее устойчивость.