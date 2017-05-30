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14:47 (мск), источник: Новости Перми

Краевому министру культуры объявлен выговор из-за обрушения конструкции возле ДК Солдатова

По результатам внутренней проверки по факту ЧП, которое произошло в Перми 24 мая, были найдены многочисленные нарушения.

В том числе, ненадлежащий контроль со стороны КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» и минкульта.

В ходе проверке обрушения по факту обрушения конструкции на людей возле ДК Солдатова выяснилось, что со стороны организаторов допущены нарушения. В частности, форма конструкций не соответствовала первоначально изображенным в приложении уведомления о проведении мероприятия, а именно в обеих конструкциях отсутствует одна из четырех секций в основании, что должно было обеспечить ее устойчивость.

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Не приложен предусмотренный техническим заданием макет сцены, который представляется заказчиком. Учреждением в договоре не предусмотрена поэтапная приемка работ согласно условиям договора. Акт приемки-передачи был подписан только после демонтажа конструкций, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников настаивал на необходимости увольнения директора КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» Ольги Кузьминов, поскольку учреждение отвечало за проведение праздника.

Министру культуры Пермского края Галине Кокоулиной был объявлен выговор.

Напомним, несчастный случай произошел днем 24 мая во время репетиции к празднику Славянской письменности. В результате обрушения конструкции пострадали восемь детей от семи до 15-ти лет и двое взрослых. 14-летняя девочка получила тяжелые травмы.

Обвиняемый по данному делу — 30-летний предприниматель — был арестован на два месяца. По версии СУ СКР по краю, он дал указание подчиненным не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы.

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