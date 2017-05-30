Путин позвонил Назарбаеву
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщается, в ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня.
«Отдельное внимание было уделено ситуации в Сирии и графику предстоящих межсирийских переговоров на Астанинской площадке. Разговор состоялся по инициативе российской стороны», — говорится в сообщении.