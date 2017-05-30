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14:43 (мск), источник: Tengrinews

Путин позвонил Назарбаеву

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: AP 2017

Как сообщается, в ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня.

«Отдельное внимание было уделено ситуации в Сирии и графику предстоящих межсирийских переговоров на Астанинской площадке. Разговор состоялся по инициативе российской стороны», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора президенты обсудили ряд актуальных вопросов в контексте предстоящих в июне в Астане заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и открытия выставки EXPO-2017.

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