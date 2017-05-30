Путин позвонил Назарбаеву

Как сообщается, в ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня.

«Отдельное внимание было уделено ситуации в Сирии и графику предстоящих межсирийских переговоров на Астанинской площадке. Разговор состоялся по инициативе российской стороны», — говорится в сообщении.