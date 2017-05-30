Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане

«Не готов ответить на этот вопрос», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за работой МЧС, и сколько жалоб об отсутствии оповещений поступило.

Песков сказал, что «мы все видим», что московские власти «очень энергично предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий урагана». При этом он добавил, что оценивать, что было разрушено и по каким причинам — это не кремлевская тематика, а вопрос городских надзорных служб.

Пресс-секретарь президента также добавил, что в Кремле «соболезнуют родным и близким погибших в результате природного бедствия», а также «сочувствуют» тем, чья собственность «была повреждена».

«К сожалению, нашей столице пришлось пережить природный катаклизм», — заключил Песков. ​Ураган обрушился на столицу 29 мая, во второй половине дня. Скорость ветра в некоторых районах столицы достигала 22 м/с.