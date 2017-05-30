Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане

«Не готов ответить на этот вопрос», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за работой МЧС, и сколько жалоб об отсутствии оповещений поступило.
Песков сказал, что «мы все видим», что московские власти «очень энергично предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий урагана». При этом он добавил, что оценивать, что было разрушено и по каким причинам — это не кремлевская тематика, а вопрос городских надзорных служб.
«К сожалению, нашей столице пришлось пережить природный катаклизм», — заключил Песков. Ураган обрушился на столицу 29 мая, во второй половине дня. Скорость ветра в некоторых районах столицы достигала 22 м/с.
В результате урагана погибли 16 человек, еще 170 обратились за помощью в медицинские учреждения, в том числе 22 ребенка.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что последствия прошедшего 29 мая урагана в Москве будут ликвидированы в течение двух дней. Он также пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн руб.