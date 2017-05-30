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14:48 (мск), источник: РБК

Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков не смог прокомментировать работу МЧС во время урагана в Москве, а также жалобы на отсутствие СМС-оповещений о надвигающейся стихии, передает корреспондент РБК.

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«Не готов ответить на этот вопрос», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за работой МЧС, и сколько жалоб об отсутствии оповещений поступило.

Песков сказал, что «мы все видим», что московские власти «очень энергично предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий урагана». При этом он добавил, что оценивать, что было разрушено и по каким причинам — это не кремлевская тематика, а вопрос городских надзорных служб.

Пресс-секретарь президента также добавил, что в Кремле «соболезнуют родным и близким погибших в результате природного бедствия», а также «сочувствуют» тем, чья собственность «была повреждена».

«К сожалению, нашей столице пришлось пережить природный катаклизм», — заключил Песков. ​Ураган обрушился на столицу 29 мая, во второй половине дня. Скорость ветра в некоторых районах столицы достигала 22 м/с.

Ураган в Москве

В результате урагана погибли 16 человек, еще 170 обратились за помощью в медицинские учреждения, в том числе 22 ребенка.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что последствия прошедшего 29 мая урагана в Москве будут ликвидированы в течение двух дней. Он также пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн руб.

Комментарии
5
Владимир Сомов
Хорошая позиция власти - "сочувствуем". Не надо людям сочувствовать, им нужно помогать. Пока что вы (власть) для людей ничего не сделали полезного.
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Константин Бахвалов
Как удобно устроилась власть, где-то она не хочет утруждаться, а где-то чужие заслуги на себя переадресовывает. Когда этот БАРДАК!!! закончится???
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Vadym Kachyrovskiy
Родной, у вас ещё не бардак, вы ещё не знаете что такое бардак... Вам власть ваша не нравится.... посмотрите на нашу украинскую...авось полегчает! Хотите майдан? Так идите и скачите, как наши кретины майданулись на нём не без помощи США, так и вы майданётесь на нём...идите!
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