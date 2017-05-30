В Омске появится своя Олимпийская деревня
«Зеленый остров», где будет проходить второй День омича, решили на это день разделить на тематические зоны.
«Зеленый остров», где будет проходить второй День омича, решили на это день разделить на тематические зоны.
В парке появятся площадь Фестивальная, улица Ремесленная, Тимуровский проезд, улица 8 Марта, Нобелевский тупик, Танцевальный квартал, улица Веселая, площадь Единства и Олимпийская деревня, сообщили организаторы.
Если с Танцевальным кварталом и Ремесленной улицей все
День омича пройдет в последнюю субботу июля — 29 числа.