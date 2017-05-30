В Омске появится своя Олимпийская деревня

В парке появятся площадь Фестивальная, улица Ремесленная, Тимуровский проезд, улица 8 Марта, Нобелевский тупик, Танцевальный квартал, улица Веселая, площадь Единства и Олимпийская деревня, сообщили организаторы.

Если с Танцевальным кварталом и Ремесленной улицей все более-менее понятно, то назначение остальных зон требует разъяснения. Площадь Единства соберет представителей различных культур, улица Веселая — детей и роботов, Тимуровский проезд и улица 8 Марта — рукодельцев. В Нобелевском тупике будут проводиться квесты, на Фестивальной площади — показы мод, чтения стихов, на Зоологической улице — соревнования с собаками, забеги насекомых и фотосессии с животными.

День омича пройдет в последнюю субботу июля — 29 числа.