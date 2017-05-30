Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины

Теперь законопроект должен быть подписан королем и опубликован в правительственном издании, после чего он вступит в силу.

Нидерланды на данный момент являются единственной страной ЕС, не ратифицировавшей документ, который предусматривает укрепление взаимодействия сообщества и Украины в различных областях.