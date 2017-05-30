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15:11 (мск), источник: ТАСС

Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины

ГААГА, 30 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Первая палата голландского парламента (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Источник: AP 2017

Теперь законопроект должен быть подписан королем и опубликован в правительственном издании, после чего он вступит в силу.

Нидерланды на данный момент являются единственной страной ЕС, не ратифицировавшей документ, который предусматривает укрепление взаимодействия сообщества и Украины в различных областях.

Комментарии
11
Василий Фесин
Да ничего не изменится.Всё делается на "автомате"...Если России плохо,то всем хорошо...Политика раздробления русского мира.
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А. Д.
Да уж.
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вася полянский
хохлостан ликует....! эта шняга шняжная чё ваще может означать для Укров???? лично я считаю и не один Я моё святейшество величество превосходительство и преосвященство конечно же!!!! если ты баобап то не чё в зеркало пинять коль баобаб!!!!! даж на марсе баобаб )))))))))))))))
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