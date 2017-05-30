Сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

За ратификацию проголосовали 50 сенаторов, 25 — были против. По словам журналиста, ратификация состоится на саммите Украина-ЕС в июле. Отметим, что до сегодняшнего дня Нидерланды оставались единственной страной, которая не ратифицировала СА Украины с Евросоюзом. После голосования закон должен быть подписан королем и вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

В апреле 2016 года в Нидерландах состоялся референдум относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Около 61% населения страны высказались против ратификации СА, за проголосовали только 38%. Несмотря на результаты референдума (он носил рекомендательный характер), большинство депутатов парламента Нидерландов (75 против 71) отклонили отмену соглашения Украина-ЕС. В феврале этого года нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за ратификацию соглашения. После голосования премьер-министр Марк Рютте заявил, что верхняя палата парламента также поддерживает Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, СА Украины с ЕС вступит в силу после ее ратификации всеми сторонами, в первый день второго месяца, наступающего после даты сдачи на хранение в Генеральный секретариат Совета Евросоюза последней ратификационной грамоты или последнего документа об утверждении.