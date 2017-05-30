Додон призвал Москву не принимать эмоциональных решений
Додон призвал Москву не принимать эмоциональных решений по Молдове в связи с высылкой из страны российских дипломатов.
Додон призвал Москву не принимать эмоциональных решений по Молдове в связи с высылкой из страны российских дипломатов.
КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обратился на
Посольство России в Молдове в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата в стране. Как заявил
«Уважаемые российские партнеры, в течение последних шести месяцев вы показали открытость и готовность к стратегическому партнерству. Не поддавайтесь эмоциям и не принимайте в связи с этими провокационными действиями правительства Молдовы поспешные решение», — отметил Додон.
По его словам, проблема экспорта молдавской продукции в Россию и молдавских мигрантов в этой стране «будет бить не по Демпартии, а по сотням тысяч граждан Республики Молдова, которые увидели надежду на улучшение отношений и на получение возможности работать дома и в России».
«Если сейчас будет принято эмоциональное решение насчет экспорта и мигрантов, будут страдать граждане в Молдове. Очень надеюсь, что в Петербурге (на экономическом форуме — ред.) мы это обсудим — запланированы встречи, в том числе и с первым лицом», — сказал Додон.