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15:42 (мск), источник: Actualitati.md

Сказано-сделано: Президент РМ отправил в отставку министров-либералов

Сегодня, 30 мая 2017 года Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал указы об отставке либеральных министров.

Источник: Actualitati.md

— В истории Республики Молдова были разные министры, одни были хорошие, другие некомпетентные, но большинство проявляли преданность перед лицом страны. Никогда столь сильно не совмещались некомпетентность, с желанием ликвидации этой страны, как государства, как было в случае министров ЛП. Эти министры, и их политические лидеры, не скрывают свою проунионисткую направленность, чтобы ликвидировать молдавскую государственность. Поэтому, подписанные указы об увольнении это не только административный акт, но и историческая и политическая справедливость для молдавского государства, — подчеркнул Игорь Додон.

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