Сказано-сделано: Президент РМ отправил в отставку министров-либералов

— В истории Республики Молдова были разные министры, одни были хорошие, другие некомпетентные, но большинство проявляли преданность перед лицом страны. Никогда столь сильно не совмещались некомпетентность, с желанием ликвидации этой страны, как государства, как было в случае министров ЛП. Эти министры, и их политические лидеры, не скрывают свою проунионисткую направленность, чтобы ликвидировать молдавскую государственность. Поэтому, подписанные указы об увольнении это не только административный акт, но и историческая и политическая справедливость для молдавского государства, — подчеркнул Игорь Додон.