Сказано-сделано: Президент РМ отправил в отставку министров-либералов
Сегодня, 30 мая 2017 года Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал указы об отставке либеральных министров.
Сегодня, 30 мая 2017 года Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал указы об отставке либеральных министров.
— В истории Республики Молдова были разные министры, одни были хорошие, другие некомпетентные, но большинство проявляли преданность перед лицом страны. Никогда столь сильно не совмещались некомпетентность, с желанием ликвидации этой страны, как государства, как было в случае министров ЛП. Эти министры, и их политические лидеры, не скрывают свою проунионисткую направленность, чтобы ликвидировать молдавскую государственность. Поэтому, подписанные указы об увольнении это не только административный акт, но и историческая и политическая справедливость для молдавского государства, — подчеркнул Игорь Додон.