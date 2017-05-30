Главу Крыма оштрафовали за мусор, перевезенный со свалок к домам чиновников

Ранее Аксенов заявил, что готов организовать вывоз мусора к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки. В конце апреля под двери двух руководителей муниципалитетов, отвечающих за уборку вверенных им территорий, активисты вывалили мусор. Ответственность за эту акцию общественников Аксенов взял на себя, сообщила его пресс-служба.

«Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», — сказал Аксенов в ходе выездного заседания крымского правительства, не назвав сумму штрафа.

«Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», — сказал Аксенов в ходе выездного заседания крымского правительства, не назвав сумму штрафа.

По данным министерства природы и экологии республики, на конец 2016 года незаконные свалки в Крыму занимали площадь более 65 гектар. Больше всего незаконных свалок под Симферополем (более 40 гектар), под Ялтой и в Бахчисарайском районе. Кроме того, огромное количество мусора скопилось на полигонах твердых бытовых отходов, которые исчерпали свой ресурс. Всего в Крыму, по словам главы минэкологии Крыма Геннадия Нараева, накопилось более 60 миллионов кубометров мусора.