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16:29 (мск), источник: РИА Новости

Главу Крыма оштрафовали за мусор, перевезенный со свалок к домам чиновников

СУДАК (Крым), 30 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что был оштрафован за то, что организовал вывоз мусора к домовладениям чиновников, плохо справляющихся со своими обязанностями.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Аксенов заявил, что готов организовать вывоз мусора к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки. В конце апреля под двери двух руководителей муниципалитетов, отвечающих за уборку вверенных им территорий, активисты вывалили мусор. Ответственность за эту акцию общественников Аксенов взял на себя, сообщила его пресс-служба.

«Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», — сказал Аксенов в ходе выездного заседания крымского правительства, не назвав сумму штрафа.

По данным министерства природы и экологии республики, на конец 2016 года незаконные свалки в Крыму занимали площадь более 65 гектар. Больше всего незаконных свалок под Симферополем (более 40 гектар), под Ялтой и в Бахчисарайском районе. Кроме того, огромное количество мусора скопилось на полигонах твердых бытовых отходов, которые исчерпали свой ресурс. Всего в Крыму, по словам главы минэкологии Крыма Геннадия Нараева, накопилось более 60 миллионов кубометров мусора.

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