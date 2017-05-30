Глава Прикамья распорядился уволить виновную в ЧП около ДК Солдатова
И сделал выговор краевому министру культуры.
И сделал выговор краевому министру культуры.
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников распорядился уволить директора КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» Ольгу Кузьмину после ЧП около ДК имени Солдатова. Тогда под рухнувшей металлоконструкцией пострадали 7 детей.
Кроме того, сделан выговор министру культуры края Галине Кокоулиной, сообщили «Уралинформбюро» в
После проведения внутренней проверки, организованной по поручению Решетникова, выяснилось, что сотрудники КГАУ не проверили качество выполненным подрядчиками работ.
«Форма установленных конструкций не соответствовала первоначально изображенной в приложении к уведомлению о мероприятии — у обеих конструкций отсутствовала одна из четырех секций в основании, что должно было повысить устойчивость конструкций. К договору не был приложен предусмотренный техническим заданием макет оформления сцены, предоставляемый заказчиком», — пояснили в
Контроль за деятельностью КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» должно было осуществлять министерство культуры Прикамья. Оно также не справилось с обязанностями.
ЧП около ДК имени Солдатова произошло днем 24 мая 2017 года во время репетиции праздника Славянской письменности.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 К РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).