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16:41 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре появился новый начальник управления цен и тарифов

На заседании городской Думы Оксану Ковалеву и Дмитрия Васильева назначили на должности директора департамента муниципальной собственности и городских земель и начальника управления цен и тарифов.

«Депутаты согласовали назначение новых руководителей», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Оксана Ковалева занимала должности в департаменте муниципальной собственности и городских земель, управлении муниципального контроля администрации Краснодара, была начальником управления имущественных отношений администрации Туапсинского района, заместителем главы города Горячий Ключ. Работала начальником управления имущественных и земельных отношений администрации Горячего Ключа. В 2017 году была назначена на должность заместителя директора департамента муниципальной собственности и городских земель администрации Краснодара.

Дмитрий Васильев работал в контрольно-ревизионном управлении департамента имущественных отношений Краснодарского края, занимал должность заместителя директора департамента муниципальной собственности и городских земель. С января 2017 года исполняет обязанности начальника управления цен и тарифов администрации Краснодара.

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