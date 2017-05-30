В Краснодаре появился новый начальник управления цен и тарифов

«Депутаты согласовали назначение новых руководителей», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Оксана Ковалева занимала должности в департаменте муниципальной собственности и городских земель, управлении муниципального контроля администрации Краснодара, была начальником управления имущественных отношений администрации Туапсинского района, заместителем главы города Горячий Ключ. Работала начальником управления имущественных и земельных отношений администрации Горячего Ключа. В 2017 году была назначена на должность заместителя директора департамента муниципальной собственности и городских земель администрации Краснодара.