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16:24 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Одессе «Автомайдан» заблокировал Приморский суд

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Активисты «Автомайдана» блокируют зал Приморского районного суда Одессы, сообщает «Думская».

Источник: "РИА Новости" Украина

Они считают, что суд избрал слишком мягкую меру пресечения подозреваемому.

«Судья выпустил барыгу под домашний арест! Блокируем суд! Требуем отвода судьи и меру пресечения — арест», — заявили в организации «Автомайдан Одесса». В Одессе «Автомайдан» заблокировал Приморский суд.

На место событий прибыли сотрудники полиции. В Одессе «Автомайдан» заблокировал Приморский суд.

Напомним, 13 апреля активисты «Автомайдана» и «Самообороны Одессы» напали на коллегию судей Малиновского районного суда Одессы, рассматривающую дело обвиняемого во взрыве железнодорожного состава на Слободке в 2014-м году.

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