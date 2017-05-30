Они считают, что суд избрал слишком мягкую меру пресечения подозреваемому.

«Судья выпустил барыгу под домашний арест! Блокируем суд! Требуем отвода судьи и меру пресечения — арест», — заявили в организации «Автомайдан Одесса». В Одессе «Автомайдан» заблокировал Приморский суд.

На место событий прибыли сотрудники полиции. В Одессе «Автомайдан» заблокировал Приморский суд.

Напомним, 13 апреля активисты «Автомайдана» и «Самообороны Одессы» напали на коллегию судей Малиновского районного суда Одессы, рассматривающую дело обвиняемого во взрыве железнодорожного состава на Слободке в 2014-м году.