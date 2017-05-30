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16:12 (мск), источник: УНИАН

Юнкер: Сенат Нидерландов подтвердил, что будущее Украины — с Европой

Председатель Еврокомиссии приветствовал решение Сената Нидерландов, который подтвердил ратификацию Соглашения об ассоциации Украина — Европейский Союз.

Источник: УНИАН
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«Сегодняшнее голосование в голландском Сенате посылает важный сигнал из Нидерландов и всего Европейского союза к нашим украинским друзьям: место Украины в Европе. Будущее Украины — с Европой», — говорится в заявлении Юнкера, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

«Я хотел бы поблагодарить голландское правительство и руководство других партий за их усилия по доведению этого процесса до положительного заключения. Мы почти там. Наше соглашение об ассоциации, включая компонент углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, в настоящее время на один шаг ближе к ратификации. Я хотел бы видеть скорейшее завершение этого процесса, до июльского саммита Украина-ЕС», — подчеркнул Юнкер.

Как сообщал УНИАН, Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля поддержала правительственный закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС.

По итогам референдума, который состоялся в Нидерландах в апреле 2016 года, и в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против заключения Соглашения об ассоциации с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.

Законодательный акт должен быть подписан королем и вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

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