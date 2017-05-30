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16:35 (мск), источник: РБК - Украина

Кабмин не будет повышать цену на газ с октября, — Гройсман

Кабинет министров Украины не имеет никаких планов по повышению цен на газ для потребителей, и заявления некоторых политиков по этому поводу не соответствуют действительности.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопросы журналистов в Тернопольской области, передает пресс-служба Кабмина.

«Слышал информацию, что правительство собирается поднять цену на газ до 8500 гривен. Хочу подчеркнуть, что это никоим образом не соответствует действительности. Это абсолютная ложь», — отметил премьер.

Напомним, в феврале правительство приняло постановление, согласно которому предельные розничные цены на природный газ для населения и предприятий должны пересматриваться каждые полгода. В частности, речь идет о постановлении № 90 от 21 февраля, которое вносит изменения в постановление № 758 от 1 октября 2015 года «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа». Согласно внесенным изменениям, цены на газ будут корректироваться каждые полгода: 1 октября и 1 апреля.

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