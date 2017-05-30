Кабмин не будет повышать цену на газ с октября, — Гройсман
Кабинет министров Украины не имеет никаких планов по повышению цен на газ для потребителей, и заявления некоторых политиков по этому поводу не соответствуют действительности.
Кабинет министров Украины не имеет никаких планов по повышению цен на газ для потребителей, и заявления некоторых политиков по этому поводу не соответствуют действительности.
Об этом сообщил
«Слышал информацию, что правительство собирается поднять цену на газ до 8500 гривен. Хочу подчеркнуть, что это никоим образом не соответствует действительности. Это абсолютная ложь», — отметил премьер.
Напомним, в феврале правительство приняло постановление, согласно которому предельные розничные цены на природный газ для населения и предприятий должны пересматриваться каждые полгода. В частности, речь идет о постановлении № 90 от 21 февраля, которое вносит изменения в постановление № 758 от 1 октября 2015 года «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа». Согласно внесенным изменениям, цены на газ будут корректироваться каждые полгода: 1 октября и 1 апреля.