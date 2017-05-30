«Клиника сердца» может быть достроена и запущена благодаря поддержке крупнейшего инвестора

Напомним, в 2014 г. компания «Современные медицинские технологии» выступила инициатором и инвестором строительства международного медицинского центра «Клиника сердца».

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства в соответствии с инвестиционным меморандумом, заключенным в январе 2014 г. между правительством Самарской области и ООО «Современные медицинские технологии».

Основная цель проекта нового кардиохирургического центра в Самаре — создание современной клиники европейского уровня, уникальной для России по формату, масштабу, уровню оснащенности и сервиса.

В ходе встречи стороны обсудили строительство «Клиники сердца» в Самаре.

«Информация о самарском проекте “Клинике сердца” широко известна в профессиональном сообществе страны. Медицина и особенно кардиология всегда была прерогативой государства. А здесь частный инвестор взялся осуществлять такой серьезный проект. Если его реализовать, на территории Самарской области появится мощный медицинский центр», — подчеркнул Глеб Михайлик.

Он также отметил, что при разработке проекта были взяты самые высокие европейские стандарты и подчеркнул, что «Клиника сердца» будет занимать передовые места среди медицинских учреждений в стране: «Таких сложных и продуманных до мелочей проектов в сфере кардиохирургии на уровне частного инвестора я еще не видел».

Также рассматривался вопрос совместной работы над проектом — компания выразила готовность выступить в качестве соинвестора.

Глеб Михайлик подчеркнул, что ООО «АВА-ПЕТЕР» имеет опыт реализации крупных проектов в рамках государственно-частного партнерства. Так, компания инвестировала строительство перинатального центра в Казани, в итоге получившего статус республиканского центра планирования семьи и репродукции, а также строительство в рамках концессионного соглашения родильного дома в Санкт-Петербурге на 200 мест.

Генеральный директор подчеркнул, что во всех лечебных учреждениях, построенных при поддержке компании, оказывается высококвалифицированная помощь в рамках услуг обязательного медицинского страхования.

«Мы давно рассматривали Самарский регион, как территорию для реализации наших новых проектов. И сейчас у нас есть возможность объединить усилия для того, чтобы проект “Клиника сердца” был реализован, в частности, с помощью механизмов государственно-частного партнерства», — отметил Глеб Михайлик.

Группа компаний «АВА-ПЕТЕР» занимает 4 место в рейтинге частных клиник в РФ, персонал компании составляет более 2300 человек. Основной деятельностью Группы «АВА-ПЕТЕР» является предоставление медицинских услуг в Санкт-Петербурге и других регионах России под торговыми марками «Скандинавия» и «АВА-ПЕТЕР».