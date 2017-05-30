Аксенов: никто строиться возле Судакской крепости не будет

«Конечно, никто возле Судакской крепости строиться не будет, я вас уверяю, и приложу все усилия (для недопущения там строительства — ред.)», — подчеркнул Аксенов и добавил, что различным ведомствам необходимо «координировать усилия и не допустить застройки охранных, курортных зон, памятников архитектуры и так далее».

Со своей стороны участвовавшая в заседании Совмина представительница прокуратуры РК заверила, что надзорное ведомство «нацелено на оказание содействия администрации (Судака — ред.) в подготовке исков» в отношении недобросовестных застройщиков. «К сожалению, мы сами с такими категориями исками не можем пойти (в суд — ред.) — только когда вред или угроза здоровью людей (имеются в действиях застройщика — ред.)», — пояснила сотрудница прокуратуры.

Перед этим председатель Государственного комитета РК по охране культурного наследия Сергей Ефимов рассказал, что Верховный суд Крыма намерен пересмотреть собственное решение в отношении предпринимателя, который ведет строительные работы вблизи Генуэзской крепости.

«Судакский городской суд оштрафовал предпринимателя Шутова на 3 тысячи рублей. К сожалению, Верховный суд данное постановление отменил. Уже по нашей жалобе от 21 марта Верховный суд отменил собственное решение и оставил его у себя на новое рассмотрение. Пока оно не состоялось», — пояснил он.

Ефимов отметил, что в связи с указанными действиями предпринимателя администрация Судака обратилась в арбитражный суд и расторгла договор аренды застраиваемого земельного участка возле крепости.

Как сообщал сайт «РИА Новости (Крым)», Судакский городской суд привлек к административной ответственности исполнителя земляных работ в охранной зоне государственного бюджетного учреждения «Музей-заповедник «Судакская крепость». Земляные работы в охранной зоне уникального памятника истории — генуэзской крепости — в Судаке были начаты частным предпринимателем, арендовавшим участок с 2010 года для размещения бара. В 2016 году бизнесмен предложил устроить на участке туристический объект, под который не планировалось проведение земляных работ, и получил соответствующее разрешение Госкомитета по охране культурного наследия.

В ноябре 2016 года в охранной зоне крепости начали работать экскаваторы и самосвалы. Бывший директор «Музея-заповедника «Судакская крепость» Раиса Новицкая сообщила, что пыталась остановить работы, но ее требования были проигнорированы. В свою очередь глава Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым Сергей Ефимов рекомендовал директору музея обратиться с заявлением о прекращении работ к правоохранителям.