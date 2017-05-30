Диванные воины: Украина обвиняет Крым и Россию в развязывании гибридной войны

Об это сообщается на сайте СБУ.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 437 УК Украины «Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в сговоре, направленном на совершение таких действий».

В СБУ гордо сообщают — дело «беспрецедентное, поскольку впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины». Украинские «безопасники» уверяют: информацию они собирали шаг за шагом и имеют конкретные примеры «преступных действий российских спецслужб в информационном поле Украины». При этом в комментарии к самой статье 437 УК Украины такое юридическое понятие, как «гибридная война», отсутствует.

«Во время следствия особенное внимание будет уделено фактам искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет-ресурсы, ненависти к народам Украины», — грозят с той стороны перешейка.

Сейчас уголовное преследование уже внесено в единый реестр досудебных расследований.