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18:03 (мск), источник: РИА Крым

Диванные воины: Украина обвиняет Крым и Россию в развязывании гибридной войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости (Крым). На Украине по материалам Службы безопасности «украинская прокуратура Крыма» возбудила уголовное дело по факту развязывания российскими и крымскими властями гибридной войны против «незалежной».

Источник: РИА "Новости"

Об это сообщается на сайте СБУ.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 437 УК Украины «Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в сговоре, направленном на совершение таких действий».

В СБУ гордо сообщают — дело «беспрецедентное, поскольку впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины». Украинские «безопасники» уверяют: информацию они собирали шаг за шагом и имеют конкретные примеры «преступных действий российских спецслужб в информационном поле Украины». При этом в комментарии к самой статье 437 УК Украины такое юридическое понятие, как «гибридная война», отсутствует.

«Во время следствия особенное внимание будет уделено фактам искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет-ресурсы, ненависти к народам Украины», — грозят с той стороны перешейка.

Сейчас уголовное преследование уже внесено в единый реестр досудебных расследований.

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