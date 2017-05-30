Гимпу посетил Киртоакэ — о чем они говорили

Этот факт зафиксировал гражданский активист Андрей Доникэ, заснявший на видео личное авто Гимпу с номерами C PL 001, припаркованное на улице Милеску Спэтару в Кишиневе близ дома, где живет Киртоакэ. Активист сообщил, что Гимпу вошел в подъезд дома около 21.00.

Свидание длилось более часа. При выходе из дома Михая Гимпу спросили, о чем он беседовал с племянником, но глава ЛП промолчал.

Киртоакэ был помещен под домашний арест на 30 дней 26 мая как подозреваемый по делу о платных парковках.