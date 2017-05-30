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17:50 (мск), источник: Publika.md

Президент Игорь Додон созывает Высший совет безопасности

Выдворение пяти российских дипломатов обсудят на заседании Высшего совета безопасности. Президент объявил, что созовет его на следующей неделе.

Источник: Publika.md

Игорь Додон подчеркнул, что ждет объяснений от директора СИБа Михая Балана и министра иностранных дел Андрея Галбура.

«За 25 лет независимости Молдова прошла через множество трудностей. Была война на Днестре, проблемы в Гагаузии, были эмбарго и политические кризисы. Но ни разу за 25 лет никто не позволил себе подобных решений. Рост рейтинга президента стал проблемой для властей. Власти прибегают к провокациям, чтобы поставить президента в трудное положение», — сказал президент Игорь Додон.

Президент выразил недовольство тем, что о высылке дипломатов ему сообщил не МИД, а посол в России Андрей Негруца. Додон не исключил, что выведет своих сторонников на протесты.

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