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09:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Около 20% выпускников в Нижегородской области хотят освоить рабочую специальность

Около 20% выпускников в Нижегородской области хотят освоить рабочую специальность. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 30 мая 2017 года.

По данным пресс-службы, такую информацию сегодня озвучил губернатор области Валерий Шанцев на торжественной церемонии награждении победителей региональных олимпиад профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального образования. В мероприятии также приняли участие более 200 обучающихся, педагогических работников, руководителей образовательных организаций, работодателей-партнеров.

По словам губернатора, «сегодня все больше и больше выпускников школ хотят получить хорошую рабочую профессию». «Уже сейчас около 20% выпускников хотят освоить современную рабочую специальность, пять-семь лет назад таких ребят было только 5%. Система профессионального образования будет нужна всегда, потому что без человеческого капитала, хорошей подготовки рабочих нового поколения невозможно перейти на инновационный уклад экономики», — заявил Валерий Шанцев.

Как отметил министр образования Нижегородской области Сергей Наумов, с начала года в регионе состоялись 29 олимпиад профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов — это на треть больше, чем в большинстве других регионов страны.

Создана сеть ресурсных центров подготовки рабочих кадров на принципах дуального образования. В 2016 году был открыт еще один, и теперь действуют 23 таких центра, в которых в прошлом году прошли обучение 10,7 тысячи человек.
Валерий Шанцев

«Помимо двадцати одной “обязательной” олимпиады, которые проводятся по всей стране, в регионе дополнительно, по собственной инициативе, провели восемь областных конкурсов профессионального мастерства, которые не имеют всероссийских аналогов. Это олимпиады, где участвовали и повара, и парикмахеры, и педагогические работники, и специалисты народно-художественных промыслов, и сварщики. Участие в олимпиадах приняли более 300 студентов по 62 специальностям, а победители областных олимпиад успешно представляют регион во всероссийских конкурсах, где регулярно становятся призерами», — сообщил министр.

В рамках мероприятия состоялось награждение дипломами правительства области лучших студентов образовательных организаций — победителей областных олимпиад и региональных этапов всероссийских олимпиад профессионального мастерства. Грамотами и благодарственными письмами профильных министерств награждены педагогические работники, подготовившие победителей, члены экспертного жюри — представители работодателей и образовательных организаций, которые стали базами проведения олимпиады.

Перед награждением в Гербовом зале под руководством губернатора также состоялось заседание координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом Нижегородской области. В рамках заседания обсуждался вопрос внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Нижегородской области.

Как ранее заявлял губернатор Валерий Шанцев, «важным аспектом в развитии инноваций является кадровое обеспечение высокотехнологичных секторов экономики». «С этой целью у нас создана сеть ресурсных центров подготовки рабочих кадров на принципах дуального образования. В 2016 году был открыт еще один, и теперь действуют 23 таких центра, в которых в прошлом году прошли обучение 10,7 тысячи человек, то есть почти на 20% больше, чем в 2015 году», — заявил Шанцев.

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