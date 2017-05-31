Около 20% выпускников в Нижегородской области хотят освоить рабочую специальность
Около 20% выпускников в Нижегородской области хотят освоить рабочую специальность. Об этом сообщает
Около 20% выпускников в Нижегородской области хотят освоить рабочую специальность. Об этом сообщает
По данным
По словам губернатора, «сегодня все больше и больше выпускников школ хотят получить хорошую рабочую профессию». «Уже сейчас около 20% выпускников хотят освоить современную рабочую специальность,
Как отметил министр образования Нижегородской области Сергей Наумов, с начала года в регионе состоялись 29 олимпиад профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов — это на треть больше, чем в большинстве других регионов страны.
Создана сеть ресурсных центров подготовки рабочих кадров на принципах дуального образования. В 2016 году был открыт еще один, и теперь действуют 23 таких центра, в которых в прошлом году прошли обучение 10,7 тысячи человек.
«Помимо двадцати одной “обязательной” олимпиады, которые проводятся по всей стране, в регионе дополнительно, по собственной инициативе, провели восемь областных конкурсов профессионального мастерства, которые не имеют всероссийских аналогов. Это олимпиады, где участвовали и повара, и парикмахеры, и педагогические работники, и специалисты
В рамках мероприятия состоялось награждение дипломами правительства области лучших студентов образовательных организаций — победителей областных олимпиад и региональных этапов всероссийских олимпиад профессионального мастерства. Грамотами и благодарственными письмами профильных министерств награждены педагогические работники, подготовившие победителей, члены экспертного жюри — представители работодателей и образовательных организаций, которые стали базами проведения олимпиады.
Перед награждением в Гербовом зале под руководством губернатора также состоялось заседание координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом Нижегородской области. В рамках заседания обсуждался вопрос внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Нижегородской области.
Как ранее заявлял губернатор Валерий Шанцев, «важным аспектом в развитии инноваций является кадровое обеспечение высокотехнологичных секторов экономики». «С этой целью у нас создана сеть ресурсных центров подготовки рабочих кадров на принципах дуального образования. В 2016 году был открыт еще один, и теперь действуют 23 таких центра, в которых в прошлом году прошли обучение 10,7 тысячи человек, то есть почти на 20% больше, чем в 2015 году», — заявил Шанцев.