Около 20% выпускников в Нижегородской области хотят освоить рабочую специальность

По данным пресс-службы, такую информацию сегодня озвучил губернатор области Валерий Шанцев на торжественной церемонии награждении победителей региональных олимпиад профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального образования. В мероприятии также приняли участие более 200 обучающихся, педагогических работников, руководителей образовательных организаций, работодателей-партнеров.

По словам губернатора, «сегодня все больше и больше выпускников школ хотят получить хорошую рабочую профессию». «Уже сейчас около 20% выпускников хотят освоить современную рабочую специальность, пять-семь лет назад таких ребят было только 5%. Система профессионального образования будет нужна всегда, потому что без человеческого капитала, хорошей подготовки рабочих нового поколения невозможно перейти на инновационный уклад экономики», — заявил Валерий Шанцев.

Как отметил министр образования Нижегородской области Сергей Наумов, с начала года в регионе состоялись 29 олимпиад профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов — это на треть больше, чем в большинстве других регионов страны.