Климкин назвал Пушкина украинцем после заявлений Путина о «русской» Анне Ярославне

«Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений:) #JeSuisAnnedeKiev #JesuisUkrainienne», — сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Путин в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал киевскую княжну Анну Ярославну, которая впоследствии стала королевой Франции, русской. «С поездки царя Петра во Францию не началась история русско-французских отношений, она имеет гораздо более глубокие корни. Вы знаете, образованная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции», — сказал Путин.

«Младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи основательницей, одной из основательниц, как минимум, двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании», — сказал Путин.