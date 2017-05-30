Путин упрекнул страны Запада в запугивании самих себя
Угрозу, якобы исходящую от России, президент назвал мифической.
Угрозу, якобы исходящую от России, президент назвал мифической.
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Россия не представляет никакой угрозы для Запада, политика, основывающаяся на подобном посыле, не имеет перспектив, заявил президент России Владимир Путин.
«Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифические российские угрозы, гибридные войны и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, и на этой основе формулируете перспективу политики. Нет у такой политики никаких перспектив», — заявил он в интервью газете Le Figaro, фрагмент которого опубликован на сайте издания.
По словам президента, есть перспектива в сотрудничестве РФ и НАТО по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности.
«Главная проблема в области безопасности сегодня — терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в России взрывают, на Ближнем Востоке идет война. Вот о чем надо думать, а мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает», — добавил Путин.