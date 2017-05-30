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19:25 (мск), источник: Интерфакс

Путин упрекнул страны Запада в запугивании самих себя

Угрозу, якобы исходящую от России, президент назвал мифической.

Источник: AP 2017

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Россия не представляет никакой угрозы для Запада, политика, основывающаяся на подобном посыле, не имеет перспектив, заявил президент России Владимир Путин.

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«Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифические российские угрозы, гибридные войны и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, и на этой основе формулируете перспективу политики. Нет у такой политики никаких перспектив», — заявил он в интервью газете Le Figaro, фрагмент которого опубликован на сайте издания.

По словам президента, есть перспектива в сотрудничестве РФ и НАТО по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности.

«Главная проблема в области безопасности сегодня — терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в России взрывают, на Ближнем Востоке идет война. Вот о чем надо думать, а мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает», — добавил Путин.

Комментарии
11
вася полянский
шедевр это фикалий в твоём черепе!))))))))))))))
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вася полянский
ну слава богу понял вовка чё не стоит сыпать бисер пред хрюнделями!!!))))))))))
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perplexed perplexed
Когда-нибудь книжка будет издана "1000 моих лучших интервью западным изданиям"
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