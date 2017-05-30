Путин упрекнул страны Запада в запугивании самих себя

«Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифические российские угрозы, гибридные войны и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, и на этой основе формулируете перспективу политики. Нет у такой политики никаких перспектив», — заявил он в интервью газете Le Figaro, фрагмент которого опубликован на сайте издания.

По словам президента, есть перспектива в сотрудничестве РФ и НАТО по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности.

«Главная проблема в области безопасности сегодня — терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в России взрывают, на Ближнем Востоке идет война. Вот о чем надо думать, а мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает», — добавил Путин.