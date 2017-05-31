В мэрии Воронежа встретили делегацию из китайского города-побратима Чунцин
В мэрии Воронежа прошла встреча с делегацией из КНР. Приехали представители медиасферы
В мэрии Воронежа прошла встреча с делегацией из КНР. Приехали представители медиасферы
Иностранную делегацию встретили руководитель управления культуры Андрей Харитонов, замруководителя управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества Борис Прокопенко, замруководителя управления информации Виталий Марголин, а также редакционный состав муниципальной газеты «Берег» и портала «Горком».
Из Китая к нам приехали представители Комитета по культуре Народного Правительства города Чунцин, сотрудники отдела выпуска новостей Чунцинского спутникового телеканала и
Руководитель управления культуры Андрей Харитонов рассказал гостям о культурной жизни города и объектах его исторического наследия. Особое внимание он уделил работе 48 городских библиотек. Сейчас у нас стараются повышать престиж библиотек, проводят в них интересные для жителей мероприятия.
«Например в 17 библиотеках нашего города абсолютно бесплатно обучают компьютерной грамотности, — пояснил Андрей Харитонов. — И не только молодое поколение, но и пенсионеров, чтобы они могли свободно пользоваться компьютером, общаться через
Затем в ходе дискуссии затронули вопросы
«Мы очень ценим и бережем память о Второй мировой войне, и не стоит забывать о том, что у нас с вами общая история, связанная с этим событием, — отметил Борис Прокопенко, — мы помним, какую цену заплатил в этой войне советский и китайский народ».
Потом перешли к профессиональным вопросам — работе СМИ, выпускам новостей и темам, которые пользуются популярностью у читателей.
Информацию воронежской стороны по теме представил Виталий Марголин. Он рассказал о структуре местных средств массовой информации, формате их деятельности. Замруководителя управления информации обратил особое внимание на заметный рост количества информационных
А о работе крупной чунцинской
Инспектор отдела международного сотрудничества Комитета по культуре Народного Правительства Чунцин Чжан Ин к своему выступлению подошла творчески. Она представила
Завершилось мероприятие традиционным обменом подарками и сувенирами.