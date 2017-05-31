В мэрии Воронежа встретили делегацию из китайского города-побратима Чунцин

Иностранную делегацию встретили руководитель управления культуры Андрей Харитонов, замруководителя управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества Борис Прокопенко, замруководителя управления информации Виталий Марголин, а также редакционный состав муниципальной газеты «Берег» и портала «Горком».

Из Китая к нам приехали представители Комитета по культуре Народного Правительства города Чунцин, сотрудники отдела выпуска новостей Чунцинского спутникового телеканала и интернет-группы «Хуалон». Иностранные коллеги приехали установить контакты и ознакомиться с историей и культурой Воронежа.

Руководитель управления культуры Андрей Харитонов рассказал гостям о культурной жизни города и объектах его исторического наследия. Особое внимание он уделил работе 48 городских библиотек. Сейчас у нас стараются повышать престиж библиотек, проводят в них интересные для жителей мероприятия.

«Например в 17 библиотеках нашего города абсолютно бесплатно обучают компьютерной грамотности, — пояснил Андрей Харитонов. — И не только молодое поколение, но и пенсионеров, чтобы они могли свободно пользоваться компьютером, общаться через интернет-приложения со своими родственниками».

Затем в ходе дискуссии затронули вопросы военно-патриотической направленности и участия двух стран во Второй мировой войне.

«Мы очень ценим и бережем память о Второй мировой войне, и не стоит забывать о том, что у нас с вами общая история, связанная с этим событием, — отметил Борис Прокопенко, — мы помним, какую цену заплатил в этой войне советский и китайский народ».

Потом перешли к профессиональным вопросам — работе СМИ, выпускам новостей и темам, которые пользуются популярностью у читателей.

Информацию воронежской стороны по теме представил Виталий Марголин. Он рассказал о структуре местных средств массовой информации, формате их деятельности. Замруководителя управления информации обратил особое внимание на заметный рост количества информационных интернет-порталов города.

А о работе крупной чунцинской интернет-группы «Хуалон» рассказал заместитель генерального директора Жоу Цюхан. У их портала есть лицензия на размещение новостей общегосударственного уровня. Официальный статус обеспечивает им высокую посещаемость.

Инспектор отдела международного сотрудничества Комитета по культуре Народного Правительства Чунцин Чжан Ин к своему выступлению подошла творчески. Она представила видео-презентацию учреждений культуры и города в целом. Китайская чиновница рассказала, что жители города-побратима с удовольствием приветствовали на этих площадках творческие коллективы Воронежа.

Завершилось мероприятие традиционным обменом подарками и сувенирами.