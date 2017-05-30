Соглашение об ассоциации Украины и ЕС: что это значит

Источник: Русская служба Би-би-си

Во вторник верхняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Нидерланды оставались последней страной ЕС, не ратифицировавшей соглашение из-за прошлогоднего референдума, на котором голландцы сказали «нет» ассоциации ЕС с Украиной. Но, несмотря на итоги плебисцита, правительство страны поддержало соглашение в декабре 2016 года, а нижняя палата парламента — в феврале 2017 года. Когда соглашение вступит в силу? Соглашение должно быть окончательно ратифицировано правительством Нидерландов, после чего его должен подписать король Виллем-Александр.

Вслед за этим Нидерланды передадут ратификационные грамоты в ЕС, и в первый день следующего месяца соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза должно вступить в силу. Как прогнозируют эксперты, соглашение должно заработать не позднее 1 августа 2017 года. В чем смысл этого соглашения? Соглашение об ассоциации с ЕС регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и ЕС. Первые разделы касаются общих принципов, политического диалога и реформ, сближения внешней политики и безопасности, а также юстиции. Ключевыми в нем являются разделы, касающиеся торговли и экономического сотрудничества. Они предполагают создание зоны свободной торговли, против которой еще в 2013 году выступала Россия. Цель создания зоны свободной торговли — либерализация взаимного доступа на рынки товаров и услуг, а также согласование украинских правил и регламентов с нормами ЕС. Украина, как и другие страны, решившиеся на ассоциацию с Евросоюзом, должна привести в соответствие со стандартами ЕС свое законодательство, а также принять меры для улучшения инвестиционного климата.

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