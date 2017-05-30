Соглашение об ассоциации Украины и ЕС: что это значит

Источник: AP 2017

В чем смысл этого документа и что изменится для Украины? Нидерланды оставались последней страной ЕС, не ратифицировавшей соглашение из-за прошлогоднего референдума, на котором голландцы сказали «нет» ассоциации ЕС с Украиной. Но, несмотря на итоги плебисцита, правительство страны поддержало соглашение в декабре 2016 года, а нижняя палата парламента — в феврале 2017 года. Когда соглашение вступит в силу? Соглашение должно быть окончательно ратифицировано правительством Нидерландов, после чего его должен подписать король Виллем-Александр. Вслед за этим Нидерланды передадут ратификационные грамоты в ЕС, и в первый день следующего месяца соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза должно вступить в силу.

Как прогнозируют эксперты, соглашение должно заработать не позднее 1 августа 2017 года.

В чем смысл этого соглашения? Соглашение об ассоциации с ЕС регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и ЕС. Первые разделы касаются общих принципов, политического диалога и реформ, сближения внешней политики и безопасности, а также юстиции. Ключевыми в нем являются разделы, касающиеся торговли и экономического сотрудничества.

Они предполагают создание зоны свободной торговли, против которой еще в 2013 году выступала Россия.

Цель создания зоны свободной торговли — либерализация взаимного доступа на рынки товаров и услуг, а также согласование украинских правил и регламентов с нормами ЕС. Украина, как и другие страны, решившиеся на ассоциацию с Евросоюзом, должна привести в соответствие со стандартами ЕС свое законодательство, а также принять меры для улучшения инвестиционного климата. Что меняется с ратификацией этого документа?

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Ратификация соглашения — преимущественно политическое и юридическое решение. Большинство его разделов начали временно действовать еще с 1 ноября 2014 года, а экономический раздел — с 1 января 2016 года. Тогда же были существенно снижены или отменены пошлины и тарифы на большинство товаров взаимной торговли, хотя на многие важные для Украины товары сохраняются квоты. Теперь имплементация соглашения существенно ускорится, а ЕС получит дополнительные механизмы контроля выполнения его Украиной. Что все это означает для Украины? Соглашение об ассоциации содержит конкретные сроки и необходимые действия сторон — от снижения пошлин до принятия нужных законов и норм. С момента вступления документа в силу начнется отсчет всех сроков по обязательствам сторон, не подпавших под действие временного механизма. Самое главное — появятся юридически обязывающие сроки выполнения соглашения.

Стороны более не смогут оправдывать отсутствие или задержки реформ тем, что соглашение не действует в полном объеме.

Вступление в силу официального соглашения, вероятнее всего, ужесточит контроль со стороны ЕС за его выполнением Украиной. Ратификация также даст старт многим бюрократическим процессам согласований, мониторинга и принятия совместных решений. Почему против этого соглашения выступала Россия? Российские власти с самого начала опасались, что дешевые и качественные европейские товары захлестнут Украину, а если она останется членом зоны свободной торговли СНГ, под видом украинской продукции будут экспортироваться в Россию без пошлин.

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