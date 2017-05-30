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20:25 (мск), источник: Noi.md

Жалобы депутатов-коммунистов генеральному секретарю ЕС

Депутат-коммунист Мария Постойко пожаловалась генеральному секретарю Совета Европы, Торбджорну Джагленду, находящемуся с визитом в Кишиневе, что в Молдове растет «политический туризм», сообщает Noi.md.

Источник: AP 2017

Постойко предупредила европейского чиновника, что политические движения, которые произошли в парламенте, не отражают волю народа, выраженную на последних выборах.

«Несмотря на четкие рекомендации Совета Европы, принятые в 2015 и направленные на борьбу с политической миграцией, парламентское большинство продолжает стимулировать переформатирование политической конфигурации парламента. В результате, сегодня парламент не отражает волю народа, выраженную на последних выборах», говорится в пресс-релизе партии после встречи.

От имени ПКРМ также прозвучало разочарование тем, что Совет Европы не ответил на незаконную модификацию Конституции Республики Молдова в части касающейся президентских выборов.

«Эти первостепенные по значению изменения противоречат принятым процедурам, и являются грубым нарушением их обязанностей Конституционным судом», — говорится в заявлении.

Мария Постойко также предупредила Торбджорна Джагленда, что изменение избирательной системы, активно пропагандируемой в последнее время, не решит никаких проблем страны, а, наоборот, ухудшит ситуацию еще больше в отношении демократии и политического плюрализма в стране.

Другой вопрос, который обсуждался на встрече двух представителей, относится к отложенному более чем на пять лет рассмотрению дела, касающегося закрытия NIT. В связи с этим, Постойко обратилась с ходатайством в Страсбургский суд для ускорения рассмотрения данного дела.

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