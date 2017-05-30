Еще один чиновник либерал не спешит подавать в отставку

К ним относятся министр окружающей среды Валериу Мунтяну и его два вице-министра, министр просвещения Корина Фусу, глава AGEPI Октавиан Апостол, директор «Moldsilva» Ион Чебану, директор Государственной гидрометеорологической службы Михай Ройбу и др.

Несмотря на то, что нынешний глава счетной палаты Вячеслав Унтилэ был назначен на данную должность прямо из кресла депутата либерала, он не подчинился решению ЛП. Унтилэ приостановил членство в партии, когда согласился занять должность директора Счетной палаты. Вячеслав Унтилэ пришел сегодня на работу и провел заседание, в рамках которого обсуждался отчет об аудите о затратах правительством обязательных фондов медицинское страхование за прошлый год.

Он не отвечал на телефонные звонки ни вчера, ни сегодня, до заседания, чтобы сообщить нам о том уйдет или нет со своей должности председателя Счетной палаты. Либерал, который точно не уйдет со своего поста — это глава «Железной дороги Молдовы» Юрие Топалэ. Он заявил вчера для «ProTV», что был избран на данную должность на основе конкурса, а не политическим критериям.