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20:41 (мск), источник: ТАСС

Юрисконсульт Трампа отверг приглашение на слушания по РФ

Майкл Коэн отметил, что запрос был написан убогим языком.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Личный юрисконсульт президента США Майкл Коэн отказался принять участие в слушаниях спецкомитетов по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса, которые расследуют приписываемые Москве попытки повлиять на предвыборную кампанию в США. Причиной такого решения стал неприемлемый, по мнению Коэна, язык парламентского запроса, сообщает телеканал ABC.

«Я отказался от приглашения, так как сам запрос был написан убогим языком, сформулирован чересчур обще и не заслуживал ответа», — сообщил Коэн телеканалу.

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

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