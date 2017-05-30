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20:53 (мск), источник: Капитал

Порошенко поручил привлечь лоукосты и удешевить роуминг

Президент Петр Порошенко издал указ о мерах, связанных с введением Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины, которым, в частности, предусмотрена работа по привлечению лоукостов и удешевлению роуминга для украинцев.

Источник: Капитал
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Указ № 146 от 26 мая обнародован на сайте президента во вторник.

«[Кабмину] активизировать переговорный процесс с государствами-членами ЕС по либерализации условий воздушных перевозок, открытию новых маршрутов международного транспортного сообщения; увеличить количество авиарейсов в аэропорты государств-членов ЕС, в том числе с привлечением авиаперевозчиков, работающих по модели лоу-кост», — сказано в документе.

Также поручено развивать местные аэропорты.

Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), должна рассмотреть вопрос снижения платы за услуги международного роуминга при пребывании украинцев на территории Европейского Союза.

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Порошенко поручил привлечь лоукосты и удешевить роуминг
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