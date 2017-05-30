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21:48 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: иностранный тренер родину любить не научит

Глава государства Александр Лукашенко, переизбранный на посту президента НОК Беларуси, жестко раскритиковал выступления белорусских спортсменов на Олимпиаде 2016 года, на недавних мировых и европейских турнирах, а также коснулся работы спортивных федераций и Национального Олимпийского комитета.

Источник: Sputnik.by

В Национальном Олимпийском комитете 30 мая собралась элита белорусского спорта. Лукашенко был переизбран на пост президента НОК, вице-президентом стал Андрей Асташевич.

Глава государства и Национального Олимпийского комитета подвел неутешительные итоги последних спортивных чемпионатов для нашей страны. Он коснулся самых разных сфер спорта, начиная с финансирования команд и организаций.

«Проверьте отчет ревизионной комиссии. Еще раз посмотрите на доходы-расходы. Вместе с Администрацией президента, Качановой, посмотрите на то, куда мы тратили эти деньги. Второе мое предложение: мы сегодня устроили оптимизацию по всей стране. Я прошу вас поддержать предложение, чтобы мы и в НОК сократили наши аппетиты. Ненамного, на 25 процентов», — сказал Лукашенко.

Пристальное внимание президент уделил практически всем видам белорусского спорта, как командным — баскетболу, футболу, волейболу, гандболу, так и индивидуальным. Президент выразил недоумение ситуацией, когда на коммерческих стартах есть результат, а на важных спортивных четырехлетках его нет. И наоборот, когда на Олимпиаде наши команды «в хвосте», а через две недели на Кубках мира спортсмены завоевывают титулы. Хоккейная тема вновь была поднята отдельно.

«Не за горами зимняя Олимпиада в Южной Корее. И с чем мы туда поедем? Хоккейная команда безвольно провалилась. Это, к сожалению, демонстрирует общее состояние этого вида спорта в нашей стране. Я просто был вынужден принять серьезное кадровое решение. Это же не дело: проводим в Беларуси отбор на Олимпиаду. Цена вопроса — Словения. И мы дома, при наших зрителях позорно проигрываем этой команде в отборе. Это что, нормально? С кем тогда играть хоккеисты собираются?» — задал вопрос президент.

Также речь шла о тренерском составе сборных. Президент достаточно категорично потребовал воспитания национальных тренерских кадров, и постепенного ухода от практики приглашения иностранных тренеров.

«Я не против заимствования чужого передового опыта, пусть работают консультантами. Но вокруг каждого из них должны расти белорусские кадры. С иностранца спрос почти никакой — отработал, собрал вещи и уехал. Душу в дело он не вложит, родину любить не научит, потому что ему это не нужно. Возможно, стоит активнее приглашать иностранных преподавателей, или наших тренеров отдельных отправлять учиться за рубеж, раз сами не в состоянии качественно изменить ситуацию», — потребовал Лукашенко.

Разговор на Олимпийском собрании шел и о включении в обязательную школьную программу бега и плавания, как базовых спортивных дисциплин, и о ситуации с допинговыми скандалами вокруг наших спортсменов на последних нескольких мировых спортивных соревнованиях. Также не остались без внимания Лукашенко вопросы, касающиеся области строительства спортивных объектов.

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