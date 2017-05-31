Николай Меркушкин: «Аппаратно-программный комплекс “Безопасный город” должен соответствовать всем требованиям FIFA»

В работе приняли участие первый вице-губернатор Александр Нефедов, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, представители федеральных органов власти, силовых структур, члены областного кабинета министров, главы муниципальных образований губернии.
В начале работы Николай Меркушкин отметил, что на повестке дня целый ряд важных вопросов, от решения которых зависит эффективность совместной работы всех органов власти по обеспечению правопорядка и безопасности на территории региона.
Среди обсуждаемых тем — внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», состояние законности в сфере геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок, щебень, гравий и др.), противодействие обороту фальсифицированных лекарственных препаратов, пресечение распространения новых видов наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация наркоманов, борьба с коррупцией и многие другие актуальные для всех жителей Самарской области вопросы.
Несмотря на положительные результаты от внедрения системы "Безопасный город", к примеру, применение фотовидеофиксации нарушений оказало влияние на снижение аварийности на автодорогах на 1,6%, губернатор указал и на ряд недоработок.
«С 2008 года на построение систем, вошедших в АПК “Безопасный город”, в Самарской области из всех видов бюджетов направлено почти 2,15 млрд рублей, использование комплекса позволило улучшить управление, повысить скорость реагирования правоохранительных органов на изменение оперативной обстановки», — перешел к первому вопросу Николай Меркушкин.
Несмотря на положительные результаты от внедрения этой системы, к примеру, применение фотовидеофиксации нарушений оказало влияние на снижение аварийности на автодорогах на 1,6%, губернатор указал и на ряд недоработок. Так, в 2016 году с помощью АПК «Безопасный город» раскрыто всего 66 преступлений.
«Дальнейшее развитие комплекса “Безопасный город” зависит от эффективности межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и федеральных ведомств на региональном уровне. Это особенно важно в преддверие Чемпионата мира по футболу 2018 года», — подчеркнул Николай Меркушкин.
Глава региона дал поручение руководителю областного департамента информационных технологий и связи Станиславу Казарину до 10 июня подготовить сметную документацию по дальнейшему развитию АПК.
«Необходимо все сделать в соответствии с требованиями FIFA и выполнить все работы точно в срок», — поставил конкретную задачу губернатор.
Серьезные вопросы у Николая Меркушкина возникли и к состоянию законности в сфере геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. «Эту тему я затрагивал еще в своем послании два года назад. К сожалению, она и сегодня не потеряла своей остроты», — заметил губернатор.
Глава региона поставил жесткую задачу усилить работу по противодействию хищениям таких общедоступных полезных ископаемых, как песок и щебень.
«Несмотря на тот факт, что объемы строительных работ у нас растут, поступления в бюджет от проведения аукционов на поставку песка и щебня, уплаты госпошлин у нас неуклонно снижаются. Надо принять самые решительные меры с тем, чтобы навести в этой сфере порядок», — резюмировал губернатор.
Еще одна актуальная тема — работа по противодействию обороту фальсифицированных лекарственных препаратов.
Начальник отдела контроля и надзора за обращением лекарственных средств и изделий медицинского назначения Росздравнадзора по Самарской области Наталия Солуянова сообщила, что в 2016 году ведомство проверило 17 111 наименований лекарств, и лишь 17 наименований (0,1%) были признаны фальшивыми и уничтожены.
Несмотря на положительные итоги работы, губернатор призвал обратить особое внимание на аптеки при больницах, где условия хранения лекарственных препаратов зачастую не соответствуют необходимым техническим условиям.
«Наша задача — сделать все возможное, чтобы оградить людей от лекарств, наносящих ущерб их здоровью и жизни», — подчеркнул Николай Меркушкин.
Существенные успехи сделаны и по противодействию наркомании. Как заметил губернатор, принятые региональным правительством меры способствовали сокращению в 2016 году количества зарегистрированных потребителей наркотиков с 20,9 до 14,3 тыс. человек, на 52% сократилось количество лиц, которым впервые в жизни поставлен диагноз «наркомания».
Тем не менее, подчеркнул губернатор, власти и правоохранительным органам следует оперативнее реагировать на угрозы и вызовы, связанные с распространением новых видов наркотических средств и психотропных веществ, в том числе и через сеть Интернет.
Проблема действительно серьезная. Так, по данным ГУ МВД по Самарской области, в регионе действуют 43 интернет-магазина, торгующие синтетическими наркотиками, причем за последнее время правоохранители смогли закрыть еще 12 таких площадок.
Большое внимание в ходе заседания было уделено работе по противодействию коррупции. По каждому вопросу совместного заседания Николай Меркушкин дал жесткие поручения навести порядок.
Помощь в наведении порядка власти и правоохранительным органам будут оказывать созданные в Самаре 355 общественных советов. В частности, они будут содействовать полиции в борьбе с контрафактным алкоголем, помогать в борьбе с распространением наркотиков.
В ближайшем будущем аналогичные советы появятся в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске. «С помощью общественных советов мы хотим навести порядок на территориях», — подчеркнул Николай Меркушкин.