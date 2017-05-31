Николай Меркушкин: «Аппаратно-программный комплекс “Безопасный город” должен соответствовать всем требованиям FIFA»

В работе приняли участие первый вице-губернатор Александр Нефедов, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, представители федеральных органов власти, силовых структур, члены областного кабинета министров, главы муниципальных образований губернии. В начале работы Николай Меркушкин отметил, что на повестке дня целый ряд важных вопросов, от решения которых зависит эффективность совместной работы всех органов власти по обеспечению правопорядка и безопасности на территории региона. Среди обсуждаемых тем — внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», состояние законности в сфере геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок, щебень, гравий и др.), противодействие обороту фальсифицированных лекарственных препаратов, пресечение распространения новых видов наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация наркоманов, борьба с коррупцией и многие другие актуальные для всех жителей Самарской области вопросы.

Несмотря на положительные результаты от внедрения системы "Безопасный город", к примеру, применение фотовидеофиксации нарушений оказало влияние на снижение аварийности на автодорогах на 1,6%, губернатор указал и на ряд недоработок.

«С 2008 года на построение систем, вошедших в АПК “Безопасный город”, в Самарской области из всех видов бюджетов направлено почти 2,15 млрд рублей, использование комплекса позволило улучшить управление, повысить скорость реагирования правоохранительных органов на изменение оперативной обстановки», — перешел к первому вопросу Николай Меркушкин. Несмотря на положительные результаты от внедрения этой системы, к примеру, применение фотовидеофиксации нарушений оказало влияние на снижение аварийности на автодорогах на 1,6%, губернатор указал и на ряд недоработок. Так, в 2016 году с помощью АПК «Безопасный город» раскрыто всего 66 преступлений. «Дальнейшее развитие комплекса “Безопасный город” зависит от эффективности межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и федеральных ведомств на региональном уровне. Это особенно важно в преддверие Чемпионата мира по футболу 2018 года», — подчеркнул Николай Меркушкин. Глава региона дал поручение руководителю областного департамента информационных технологий и связи Станиславу Казарину до 10 июня подготовить сметную документацию по дальнейшему развитию АПК. «Необходимо все сделать в соответствии с требованиями FIFA и выполнить все работы точно в срок», — поставил конкретную задачу губернатор. Серьезные вопросы у Николая Меркушкина возникли и к состоянию законности в сфере геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. «Эту тему я затрагивал еще в своем послании два года назад. К сожалению, она и сегодня не потеряла своей остроты», — заметил губернатор.