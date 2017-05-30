Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Как избавиться от боли в спине: советы
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Как будут изымать единственное жилье должников?
США победят, даже при одновременном нападении РФ и Китая – СМИ
Самолет РФ с солдатами рухнул под Саратовом – СМИ
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Анджелина Джоли категорически против новой любви Брэда Питта
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
10Последний звонок-2017 в России
22:41 (мск), источник: ТАСС

Reuters: США начали поставлять вооружения сирийским курдам

По данным источников агентства, это было сделано в течение последних суток.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон начал поставки вооружений и снаряжения курдским бойцам, участвующим в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.

По сведениям его источников, это было сделано в течение последних суток. О каких именно вооружениях идет речь, агентство не уточняет.
Читайте также
Москва готова к переговорам с Вашингтоном по Украине

Ранее в этом месяце полковник американских ВВС Джон Дорриан заявил на брифинге в Пентагоне, что Вашингтон планирует предоставить вооружения сирийским курдам из «Сил народной самообороны» (СНС), входящих в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению города Ракка, который считается сирийским оплотом ИГ.

Основной ударной силой коалиции СДС являются СНС — боевое крыло сирийской курдской партии «Демократический союз» (ДС). Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией. Как заявил журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, решение американской администрации об оказании помощи курдским ополченцам неприемлемо и может иметь негативные последствия для самих США.

Комментарии
2
А Б
Изложенный в сообщении факт говорит о действенном участии США в борьбе с ИГИЛ и другими исламскими террористами на территории Сирии.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Марк ******
Этот факт говорит о том, что США любят войны, а продавать оружие они любят ещё больше. США поставляют оружие в Ираке и на территории Сирии уже не первый год, причём ихнее оружие неоднократно попадало в руки ИГ, что позволяло данной организации осуществлять успешные операции против Ирака и Сирии. Единственное, что я не могу понять, почему США умеет зарабатывать деньги только на войнах?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин призвал расстаться с мифом о российской угрозе и сотрудничать в сфере безопасности
Путин упрекнул страны Запада в запугивании самих себя
Операторы объяснили отсутствие смс о шторме
Юрисконсульт Трампа отверг приглашение на слушания по РФ
Путин исключил назначение главы РАН кабмином или президентом
Суд в Цюрихе вынес первый в мире приговор за «лайк» в «Фейсбуке»
Российская чемпионка Рио хочет обменять свои олимпийские медали
Спорт
Манчини в «Зените». Что известно на данный момент Главное о назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита»
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Госдума отклонила предложение о платном въезде в центры городов
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Снос пятиэтажек поможет расселить коммуналки в Москве
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь