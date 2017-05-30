Reuters: США начали поставлять вооружения сирийским курдам

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон начал поставки вооружений и снаряжения курдским бойцам, участвующим в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.

По сведениям его источников, это было сделано в течение последних суток. О каких именно вооружениях идет речь, агентство не уточняет.

По сведениям его источников, это было сделано в течение последних суток. О каких именно вооружениях идет речь, агентство не уточняет.

Ранее в этом месяце полковник американских ВВС Джон Дорриан заявил на брифинге в Пентагоне, что Вашингтон планирует предоставить вооружения сирийским курдам из «Сил народной самообороны» (СНС), входящих в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению города Ракка, который считается сирийским оплотом ИГ.