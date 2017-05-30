Reuters: США начали поставлять вооружения сирийским курдам
По данным источников агентства, это было сделано в течение последних суток.
По данным источников агентства, это было сделано в течение последних суток.
Ранее в этом месяце полковник американских ВВС Джон Дорриан заявил на брифинге в Пентагоне, что Вашингтон планирует предоставить вооружения сирийским курдам из «Сил народной самообороны» (СНС), входящих в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению города Ракка, который считается сирийским оплотом ИГ.
Основной ударной силой коалиции СДС являются СНС — боевое крыло сирийской курдской партии «Демократический союз» (ДС). Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией. Как заявил журналистам