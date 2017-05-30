Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года
Глава государства подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы обеспечить проведение кампании в соответствии с Конституцией, и заметил, что пока рано говорить о его участии в выборах.
Глава государства подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы обеспечить проведение кампании в соответствии с Конституцией, и заметил, что пока рано говорить о его участии в выборах.
ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить проведение избирательной кампании 2018 года в строгом соответствии с российской Конституцией, в то же время отметил, что пока рано говорить о его участии в выборах главы государства.
«Вы знаете, у нас все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской конституцией, в строгом соответствии. И я сделаю всё для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом — повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и конституцией», — сказал Путин в интервью газете Figaro.
Он добавил, что «все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах».
Путин не стал отвечать на вопрос о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.
Что касается кандидатов, то об этом ещё рано говорить.
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