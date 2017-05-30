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30 мая, источник: РИА Новости

Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года

Глава государства подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы обеспечить проведение кампании в соответствии с Конституцией, и заметил, что пока рано говорить о его участии в выборах.

Источник: РИА Новости

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить проведение избирательной кампании 2018 года в строгом соответствии с российской Конституцией, в то же время отметил, что пока рано говорить о его участии в выборах главы государства.

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«Вы знаете, у нас все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской конституцией, в строгом соответствии. И я сделаю всё для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом — повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и конституцией», — сказал Путин в интервью газете Figaro.

Он добавил, что «все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах».

Путин не стал отвечать на вопрос о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

Что касается кандидатов, то об этом ещё рано говорить.
Владимир Путин
Президент РФ
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания не ведется. «Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов», — сказал он.

Выборы президента России состоятся в 2018 году. О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале 2016 года партия «Яблоко» решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. О своем намерении участвовать в гонке заявил Алексей Навальный, осужденный условно по делу о хищении у «Кировлеса», но, по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться. В «Справедливой России» заявили, что своего кандидата выдвинут на партийном съезде осенью.

Комментарии
8
Vladimir Shtarkov
Видели мы уже эти честные выборы....и пожинаем плоды.....
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Юрий Жданов
Наше государство по конституции является социальным, но по факту таковым не является и при проводимой политики нашим руководством в ближайшее время таковым не станет.В бюллетене нет графы "против всех", поэтому буду голосовать против Единой России. Спасибо.
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Мистер А
Для путина и единой россии Конституция - пустое место. Они ее меняют как хотят, делают с нею все, что хотят, и соблюдают ее как хотят.
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