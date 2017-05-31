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02:43 (мск), источник: РИА Новости

США успешно испытали перехватчик баллистических ракет

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Военные США во вторник успешно испытали ракету, созданную для перехвата межконтинентальных баллистических ракет, сообщает агентство противоракетной обороны США.

Источник: Reuters

По сообщению ведомства, испытывалась так называемая наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), размещенная в Калифорнии, которая поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океане. Уточняется, что мишень была поражена в результате «прямого столкновения».

«По предварительным данным, испытание достигло первоначальных целей, официальные лица, которые занимаются программой, будут продолжать оценивать производительность системы на основе телеметрии и других данных, полученных в ходе испытаний», — отмечается в сообщении.

Испытания проводились на фоне целой серии ракетных испытаний, предпринятых ранее в этом году КНДР.
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США в ответ наращивают военное присутствие в регионе, развертывают там системы ПРО в Южной Корее, а также усиливают защиту основной части страны.

По данным из открытых источников, комплекс противоракетной обороны США GMD введен в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли.

В настоящее время для защиты континентальной территории США развёрнуто 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии, развёртывание еще 15 ракет планируется завершить в 2017 году.

Комментарии
1
вася полянский
ух ты! теперь все корейские ракеты переловят пере хватают...
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