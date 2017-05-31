США успешно испытали перехватчик баллистических ракет

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По сообщению ведомства, испытывалась так называемая наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), размещенная в Калифорнии, которая поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океане. Уточняется, что мишень была поражена в результате «прямого столкновения». «По предварительным данным, испытание достигло первоначальных целей, официальные лица, которые занимаются программой, будут продолжать оценивать производительность системы на основе телеметрии и других данных, полученных в ходе испытаний», — отмечается в сообщении.

Испытания проводились на фоне целой серии ракетных испытаний, предпринятых ранее в этом году КНДР.

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