США успешно испытали перехватчик баллистических ракет
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Военные США во вторник успешно испытали ракету, созданную для перехвата межконтинентальных баллистических ракет, сообщает агентство противоракетной обороны США.
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Военные США во вторник успешно испытали ракету, созданную для перехвата межконтинентальных баллистических ракет, сообщает агентство противоракетной обороны США.
По сообщению ведомства, испытывалась так называемая наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), размещенная в Калифорнии, которая поразила
«По предварительным данным, испытание достигло первоначальных целей, официальные лица, которые занимаются программой, будут продолжать оценивать производительность системы на основе телеметрии и других данных, полученных в ходе испытаний», — отмечается в сообщении.
США в ответ наращивают военное присутствие в регионе, развертывают там системы ПРО в Южной Корее, а также усиливают защиту основной части страны.
По данным из открытых источников, комплекс противоракетной обороны США GMD введен в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли.
В настоящее время для защиты континентальной территории США развёрнуто 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии, развёртывание еще 15 ракет планируется завершить в 2017 году.