В Петербурге спустили на воду катер нового поколения «Раптор»

«На Санкт-Петербургском судостроительном предприятии “Пелла” состоялась церемония спуска на воду очередного новейшего патрульного катера проекта 03160», — сказал Дыгало.

По его словам, катера этой серии строятся по заказу ВМФ для несения патрульной службы в морских районах. Он добавил, что такие катера отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач.

Как отметил Дыгало, планируется, что после завершения всех необходимых этапов испытаний катер будет передан ВМФ и принят в состав Балтийского флота РФ.