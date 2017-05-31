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09:32 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге спустили на воду катер нового поколения «Раптор»

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Катер нового поколения «Раптор» спустили на воду для Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге, заявил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

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«На Санкт-Петербургском судостроительном предприятии “Пелла” состоялась церемония спуска на воду очередного новейшего патрульного катера проекта 03160», — сказал Дыгало.

По его словам, катера этой серии строятся по заказу ВМФ для несения патрульной службы в морских районах. Он добавил, что такие катера отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач.

Как отметил Дыгало, планируется, что после завершения всех необходимых этапов испытаний катер будет передан ВМФ и принят в состав Балтийского флота РФ.

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