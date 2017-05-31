В Петербурге спустили на воду катер нового поколения «Раптор»
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Катер нового поколения «Раптор» спустили на воду для
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Катер нового поколения «Раптор» спустили на воду для
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По его словам, катера этой серии строятся по заказу ВМФ для несения патрульной службы в морских районах. Он добавил, что такие катера отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач.
Как отметил Дыгало, планируется, что после завершения всех необходимых этапов испытаний катер будет передан ВМФ и принят в состав Балтийского флота РФ.