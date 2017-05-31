Российских военных могут обязать отчитываться о публикациях в интернете
Законопроект находится на стадии общественного обсуждения, которое, предположительно, завершится в июне.
Законопроект находится на стадии общественного обсуждения, которое, предположительно, завершится в июне.
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ разработало проект поправок в законодательство, согласно которому российских военнослужащих и
Проект предполагает «правовое регулирование отношений, возникающих при размещении военнослужащими или гражданами (иностранными гражданами), поступающими на военную службу по контракту, в
Кругом заинтересованных лиц называются структуры военного управления, воинские части, организации ВС РФ, подразделения военной полиции, комиссариаты.
Проект находится на стадии общественного обсуждения, которое, предположительно, завершится в июне. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — январь 2018 года.