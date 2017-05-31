Власти придумали, как заманить жителей на Дальний Восток

Данные меры необходимы по причине оттока населения с Дальнего Востока за последние 25 лет, превысившего 1,9 миллиона человек, что равно населению всего Приморского края.



Программа поддержки жителей России, которые захотят переехать на Дальний Восток, уже разработана и будет запущена в 2018 году.



Кроме того, рассматривается вопрос субсидирования переезда, то есть оплату провоза багажа, контейнера с вещами. Это помимо оплаты аренды квартиры, помощи в адаптации, устройства детей в детском саду, в школе.



Вместе с тем, к участникам программы предусматривается ряд требований. Обязательным условием участия является трудоустройство поп договору с работодателем. Если договор расторгается, человек перестает участвовать в программе.



Таисия Масина.