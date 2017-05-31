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03:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморье превратят в экспортно-импортный хаб

Правительство разработает отраслевые программы по увеличению экспорта сельхозпродукции.

Владивосток, 31 мая, PrimaMedia.

Экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции, организуют в Приморском крае. Такое предложение озвучил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Сделать так, чтобы наши товары соответствовали требованиям регулирующих органов зарубежных стран, а компаний-экспортеров продукции сельского хозяйства, продовольствия, прежде всего, стало больше, объем экспортных поставок вырос заметно. Кроме того, мы должны действовать здесь синхронно, имея в виду и то, что мы находимся внутри Евразийского Союза, мы должны координировать наши усилия по экспорту с другими участниками этого объединения», — заявил Дмитрий Медведев.

Председатель правительства РФ подчеркнул, что в сотрудничестве с бизнес-сообществом нужно подготовить отраслевые программы по увеличению экспорта агропродукции, определить дополнительные меры поддержки, которые востребованы сельхозпредприятими, ассоциациями. Активными, по его словам, должны быть и сами бизнес-объединения.

«Отраслевые ассоциации должны быть более активны в продвижении наших товаров на внешние рынки, потому что за нас там никто бегать не будет. Это наша работа, государство должно поддерживать, а сами ассоциации и производители должны максимально активно на эти рынки внедряться», — отметил премьер-министр.

Особый акцент сделан на необходимости развития экспортной и логистической инфраструктуры. Участники заседания обсудят, как поддержать малые предприятия, экспортные кооперации в создании производственных объектов, маркетинге, логистике.

«Для развития логистической инфраструктуры предлагается организовать в Приморском крае экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции, который был бы также снабжен перерабатывающими мощностями», — заявил Дмитрий Медведев.

Во сколько обойдется бюджету создание такого хаба, во время совещания уточнено не было, сообщила газета «Известия». Предложения по его организации должны быть представлены в президиум до июля.

Отметим, уникальное геополитическое положение Приморского края, общая граница с КНР, близкое расположение таких стратегических партнеров как Южная Корея и Япония с общей численностью жителей приграничных территорий около 200 млн человек, открывает перед регионом широкие возможности для развития экспортоориентированных производств.

Владимир Миклушевский, который также принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ, акцентировал, что экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья приморских производителей с 2014 года вырос в два раза и составил 42% от общего объема экспорта.

«Большой вклад в это вносят созданные нами экспортные организации. Это Центр развития экспорта и Инвестиционное Агентство Приморского края, Региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Они занимаются налаживанием контактов с иностранными партнерами, а также представляют наш край на международных форумах и различных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в особенности в странах АТР», — подчеркнул глава региона.

Уже сегодня в крае в рамках госпрограммы реализуется проект создания межрегионального оптово-распределительного центра в границах территории опережающего развития «Надеждинская», работает подпрограмма развития малых форм хозяйствования, одним из направлений которой является создание сети потребительской кооперации в сельской местности по различным направлениям деятельности.

«Например, резиденты территории опережающего развития “Михайловский” — компании “Мерси Трейд” и “РусАгро-Приморье” планируют построить на территории края 16 современных свинокомплексов и обеспечить производство около 150 тысяч тонн свинины в год. Значительную часть продукции предполагается поставлять на китайский рынок», — подчеркнул губернатор.

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