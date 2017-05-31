Приморье превратят в экспортно-импортный хаб
Правительство разработает отраслевые программы по увеличению экспорта сельхозпродукции.
Правительство разработает отраслевые программы по увеличению экспорта сельхозпродукции.
Владивосток, 31 мая, PrimaMedia.
«Сделать так, чтобы наши товары соответствовали требованиям регулирующих органов зарубежных стран, а
Председатель правительства РФ подчеркнул, что в сотрудничестве с
«Отраслевые ассоциации должны быть более активны в продвижении наших товаров на внешние рынки, потому что за нас там никто бегать не будет. Это наша работа, государство должно поддерживать, а сами ассоциации и производители должны максимально активно на эти рынки внедряться», — отметил
Особый акцент сделан на необходимости развития экспортной и логистической инфраструктуры. Участники заседания обсудят, как поддержать малые предприятия, экспортные кооперации в создании производственных объектов, маркетинге, логистике.
«Для развития логистической инфраструктуры предлагается организовать в Приморском крае
Во сколько обойдется бюджету создание такого хаба, во время совещания уточнено не было, сообщила газета «Известия». Предложения по его организации должны быть представлены в президиум до июля.
Отметим, уникальное геополитическое положение Приморского края, общая граница с КНР, близкое расположение таких стратегических партнеров как Южная Корея и Япония с общей численностью жителей приграничных территорий около 200 млн человек, открывает перед регионом широкие возможности для развития экспортоориентированных производств.
Владимир Миклушевский, который также принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ, акцентировал, что экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья приморских производителей с 2014 года вырос в два раза и составил 42% от общего объема экспорта.
«Большой вклад в это вносят созданные нами экспортные организации. Это Центр развития экспорта и Инвестиционное Агентство Приморского края, Региональный центр координации поддержки
Уже сегодня в крае в рамках госпрограммы реализуется проект создания межрегионального
«Например, резиденты территории опережающего развития “Михайловский” — компании “Мерси Трейд” и “РусАгро-Приморье” планируют построить на территории края 16 современных свинокомплексов и обеспечить производство около 150 тысяч тонн свинины в год. Значительную часть продукции предполагается поставлять на китайский рынок», — подчеркнул губернатор.