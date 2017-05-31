Депутаты красноярского горсовета отчитались о доходах

На сайте городского Совета депутатов опубликованы декларации депутатов о доходах за 2016 год.

Согласно документации, самым богатым парламентарием стал директор ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк» Владимир Егоров. Он показал заработок в 271,5 млн рублей. Доход парламентария, согласно опубликованным данным, сокращается год от года: в 2015 году он составлял 564 млн руб., а перед выборами в горсовет — 945 млн руб. В собственности депутата несколько земельных участков, два жилых дома площадью 1 тыс. и 700 кв. м и больше двух десятков нежилых помещений, снегоход Yamaha RX10MS и др.

На втором месте по доходам ресторатор Владимир Владимиров. По сравнению с 2015 годом, он заработал на 14 млн рублей больше — 121,643 млн рублей. В собственности парламентария — нежилое помещение в 1,1 тыс. кв. м, автомобили Toyota Land Cruiser 200, BMW X4 XDrive 201 и автофургон.

На третьем месте по заработкам оказался бизнесмен Константин Сенченко — он задекларировал доход в 49,5 млн руб. В собственности Сенченко и его супруги 6 земельных участков общей площадью около 42 тыс. кв. м, 2 квартиры в 80 и 101 кв. м, 11 нежилых помещений, треть нежилого здания площадью 3,9 тыс. кв. м, подъездной железнодорожный путь, автомобиль BMW 528i xDrive и др.

Также в числе самых богатых народных избранников оказались председатель правления ООО «Монолитхолдинг» Разим Абасов (33,2 млн руб.), генеральный директор ООО «ТК «Квант» Максим Золотухин (14 млн руб.), председатель правления обанкротившегося АКБ «Енисей» Ирина Антипина (9,7 млн руб.), директор ООО «РИА Экспресс» Геннадий Торгунаков (4,7 млн руб.).

Самыми «бедными» депутатами стали Владимир Кондрашев, заработавший за год 694,5 тыс. рублей, и Татьяна Рыкунова с годовым доходом в 419,9 тыс. рублей.

Добавим, председатель Горсовета Татьяна Казанова заработала в 2016 году 2,47 млн рублей, в собственности у нее имеется половина квартиры площадью 45 кв. метров.