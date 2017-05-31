У председателя бюджетного комитета парламента Приморья угнали Lexus

Владивосток, 31 мая, PrimaMedia.

Неизвестные угнали Lexus LX 570 у депутата Законодательного собрания Приморья, председателя бюджетного комитета Галуста Ахояна. Как подтвердил ИА Primamedia сам потерпевший, это произошло вечером 30 марта. Заявление в полицию он уже подал.

— Машину угнали в районе 18.00 у дома по адресу Океанский проспект 138. В полицию я уже заявил, будем надеяться, что найдут, — сказал Галуст Ахоян.

Напомним, согласно декларации о доходах Галуста Ахояна, у него в собственности есть три автомобиля: Lexus GX 460, Lexus GX 570 и Lexus GX 350. Кроме него из депутатов ЗС ПК машинами марки Lexus владеют: Игорь Шауфлер, Виктор Милуш, Сергей Слепченко, Геннадий Лазарев, Всеволод Романов, Джамбулат Текиев, Юлия Толмачева.