Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Как правильно выбрать зелёные обои?
Как прошли выпускные у детей звезд видео)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
США победят, даже при одновременном нападении РФ и Китая – СМИ
Самолет РФ с солдатами рухнул под Саратовом – СМИ
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Анджелина Джоли категорически против новой любви Брэда Питта
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10В тени красоты
14Последствия урагана в Москве
20Крепостные стены XXI века
10Последний звонок-2017 в России
04:21 (мск), источник: PrimaMedia.ru

У председателя бюджетного комитета парламента Приморья угнали Lexus

Кража произошла вечером 30 мая, Галуст Ахоян уже подал заявление в полицию.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 мая, PrimaMedia.

Неизвестные угнали Lexus LX 570 у депутата Законодательного собрания Приморья, председателя бюджетного комитета Галуста Ахояна. Как подтвердил ИА Primamedia сам потерпевший, это произошло вечером 30 марта. Заявление в полицию он уже подал.

— Машину угнали в районе 18.00 у дома по адресу Океанский проспект 138. В полицию я уже заявил, будем надеяться, что найдут, — сказал Галуст Ахоян.

Напомним, согласно декларации о доходах Галуста Ахояна, у него в собственности есть три автомобиля: Lexus GX 460, Lexus GX 570 и Lexus GX 350. Кроме него из депутатов ЗС ПК машинами марки Lexus владеют: Игорь Шауфлер, Виктор Милуш, Сергей Слепченко, Геннадий Лазарев, Всеволод Романов, Джамбулат Текиев, Юлия Толмачева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Окруженные мифами: горы Приморья - их загадки и уникальная красота
Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года
Назван срок возвращения доходов россиян к докризисному уровню
В МЧС объяснили, почему не предупредили москвичей об урагане
США успешно испытали перехватчик баллистических ракет
Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля
Суд в Цюрихе вынес первый в мире приговор за «лайк» в «Фейсбуке»
Минобороны может обязать военнослужащих отчитываться за соцсети
Спорт
Манчини в «Зените». Что известно на данный момент Главное о назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита»
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Госдума отклонила предложение о платном въезде в центры городов
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Снос пятиэтажек поможет расселить коммуналки в Москве
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь